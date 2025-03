Gussy Lau sorprendió al lanzar una romántica canción, la cual, según fans, estaría dedicada a una de sus exnovias: Ángela Aguilar, con quien tuvo un intenso romance hace unos años que terminó en medio de la polémica y el escándalo. De acuerdo con sus seguidores, el nuevo tema del compositor está dirigido a la esposa de Christian Nodal y para prueba está la emotiva letra que lo compone.

Dicen los fanáticos que “dónde hubo fuego, cenizas quedan” y que a través de esta nueva canción, que el compositor originario de Sinaloa compartió en sus redes sociales, Gussy Lau podría estar enviándole un mensaje a Ángela Aguilar. Desde que terminaron su romance hace casi tres años, tanto la joven de 21 años, como el famoso de 36, no han vuelto a tener comunicación.

La historia de amor de Gussy Lau y Ángela Aguilar salió a la luz debido a la filtración de unas fotografías en las que la pareja aparecía besándose. Fue en abril de 2022 cuando salieron a la luz dichas imágenes que generaron controversia, ya que Lau es 15 años mayor que Ángela.

Poco tiempo después de que se filtraran las fotos, su noviazgo terminó; posteriormente, Gussy Lau admitió que Pepe Aguilar influyó en la decisión de la ruptura, así lo informaron medios nacionales. Hoy en día, y a varios años de distancia, parece que el compositor no olvida a la integrante más joven de la Dinastía Aguilar y le habría dedicado una canción.

En su cuenta oficial de Instagram, Lau compartió un video en el que se le escucha cantando un tema que lleva por título “Con los ojos que me miras”, el cual trata de una historia de amor que terminó y de la que aún quedan recuerdos y mucho cariño.

Algunas de las frases de la canción que más llamaron la atención de los fans son aquellas en las que dice que aunque esa persona esté con alguien más, no puede olvidar lo que vivieron juntos.”Qué ironía que tus labios son ajenos cuando mucho tiempo vivieron aquí…aunque ya se encuentran en otro terreno no han dejado de pertenecerme a mí”, menciona en una parte de la canción.

“Con los ojos que me miras no te compro la mentira que no quieras regresar” y “Si soy fiel a lo que siento rompería un mandamiento y quedaría mal con Dios, pero él tiene la culpa, es más me debe una disculpa, por no hacernos el favor” son dos de la frases que, de acuerdo con los seguidores del compositor, serían una clara indirecta para Ángela Aguilar, ya que su noviazgo terminó de un momento a otro, cuando aseguran ella estaba muy enamorada.

Y no sólo eso, sino que los fans creen que la canción de Gussy Lau podría ser una indirecta para Nodal, pues en una de las frases señala que él sabría que su amor fue intenso y que Ángela podría tener intenciones de volver con él: “No es pecado porque tú ya eres mía y él sabía que podías regresar”, dice el tema. Además, también se le escucha cantar al famoso compositor lo siguiente: “Es peor que tú le digas un te amo sin sentirlo para que no se sienta mal”.

Los seguidores de Gussy Lau reaccionaron a la canción que supuestamente estaría dedicada a Ángela Aguilar: “Esto suena a que tiene dedicatoria”, “Nodal debe una disculpa”, “Por qué si amabas tanto a Ángela Aguilar no supiste luchar por su amor”, “Ella regresará porque es a ti a quien realmente ama” y “¿Es para Ángela Aguilar?”, fueron algunos de los comentarios.