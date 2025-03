Christian Nodal se presentó con éxito en la Plaza de Toros México, tras varios días en los que se especuló que no había conseguido llenar dicho recinto. La noche de su concierto fue inolvidable para sus fanáticos, pero quizás no lo fue tanto para Ángela Aguilar, quien aparentemente se molestó con su esposo al no subir al escenario para cantar “Dime Cómo Quieres”, tema que tienen a dueto. De acuerdo con algunos videos que circulan en redes sociales y con los asistentes al show, la joven de 21 años habría hecho un “berrinche” al retirarse del lugar por no ser parte del espectáculo. ¡Te contamos lo que pasó!

Ángela Aguilar y Christian Nodal están a unos meses de cumplir un año juntos, desde que anunciaron su relación públicamente; en todo este tiempo, la pareja ha sido fuertemente criticada por la forma en la que comenzó su romance, el cual terminó en una romántica y polémica boda. Sin embargo, ellos han demostrado que siguen juntos y que se apoyan en sus respectivas carreras.

Tal fue el caso del show que ofreció el cantante de “Adiós, Amor” en la Plaza de Toros México el pasado 14 de marzo. Dicha presentación estuvo llena de momentos en los que el famoso conectó por completo con su público al interpretar sus más grandes éxitos, aquellos que lo llevaron a la fama.

Una de esas canciones que son muy populares de Nodal es sin duda “Dime Cómo Quieres”, tema que interpreta a dueto con la hija de Pepe Aguilar. Aunque se rumoró que podrían cantarla juntos en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, la joven nunca subió al escenario con él, lo que ha provocado diversas reacciones en redes sociales.

Más aún cuando surgieron algunos videos y comentarios de asistentes al show, quienes aseguraron que la hija de Pepe Aguilar habría hecho un berrinche y se habría molestado al no ser invitada por su esposo al escenario.

En un video que circula en TikTok se asegura que Ángela se retiró del lugar justo después de que Nodal terminó de cantar “Dime Cómo Quieres”; en las imágenes se observa a la joven levantarse de su lugar, para momentos después regresar justo cuando su esposo cantaba “Como La Flor”, de Selena Quintanilla.

Esta actitud de la cantante de “Qué agonía” nuevamente provocó cientos de críticas de parte de los asistentes y de los usuarios de redes sociales. “Yo le voy a gritar ‘Ahí viene Belinda’, para que salga corriendo”, “Qué bueno que no se subió a cantar”, “Se va porque Nodal no la invitó a cantar” y “Quería cantar pero como nadie la tolera mejor se fue y hasta que acabó la canción, regresó” fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto de este tema, ni ha compartido imágenes del concierto de su esposo Nodal, pero se espera que en las próximas horas la hija de Pepe Aguilar manifieste todo su apoyo a su pareja y comparta un poco de lo que vivió en la Plaza de Toros México.