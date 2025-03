Ángela Aguilar no deja de ser tema de conversación y tendencia en redes sociales. En las últimas horas ha dado de qué hablar por haber presumido el cambio de imagen al que se sometió para ponerse extensiones y cambiar el color de su cabello.

Hace poco, Ángela recurrió al estilista Miguel de la Mora para ponerse 300 gramos de extensiones largas y hacer un rediseño en el tono de su cabello; hecho que se comenta le costó alrededor de 7 mil dólares.

Con el cambio que hizo, Ángela generó comentarios polarizados entre sus fanáticos y, en general, entre los usuarios de internet; mientras algunos aplaudieron la decisión arriesgada de cambiar su imagen, otros la criticaron por haberlo hecho motivada por su esposo y las múltiples críticas que recibe por su cabello corto.

Según comentan los usuarios de TikTok, Ángela hizo mal en cambiar su imagen sólo para “apegarse a los gustos en mujeres” de su esposo Christian Nodal y para detener los comentarios que circulan en redes, además de demostrar que no está de acuerdo con que la llamen “pelonshita”.

Después de que el video de Ángela con el estilista Miguel de la Mora se hiciera viral en internet, los usuarios emitieron sus comentarios y muchos de ellos han sido en su contra y expresando su decepción.

“Ya hasta siento empatía por Ángela. Siento hasta pena, de esa triste. O sea ¡pobre chamaca! Haber llegado al nivel de perder tu identidad, de que seas tan repudiada por la sociedad mexicana y obviamente se que se lo ganó (...) Es esa morra que se aferró tanto a un vato y tanto a comentarios y acciones que se vieron negativas, pero que no las va a reconocer y que no va a hacer como un cambio en su persona para no darle como ese gusto a la gente (...) Prefirió perder su identidad, prefirió perder algo que ella quería mucho o que estaba como que muy orgullosa de su sello personal que era su cabello”, comentó una usuaria de TikTok.

“No cambies tu look, mejor cambia tu personalidad malvibrosa y pídele perdón a Cazzu por haberle robado al marido y dejado a su hija sin padre”, “Qué triste que hayas cambiado por darle gusto a tu marido, al rato te va a dejar por otra de todos modos”, “Te pusiste extensiones negras, ¿es porque quieres seguir copiándole a Cazzu para gustarle más a Nodal?”, “Qué lástima que hayas cambiado tu sello personal por quedar bien con la sociedad que te sigue odiando. ¿O lo hiciste porque tu marido te lo pidió?”, “Cambiaste por un hombre, debería darte pena”, son otros comentarios que se leen en X y TikTok.

Ángela no se ha pronunciado ante estas críticas y por el contrario ha estado presumiendo lo feliz que se siente con su nueva imagen en redes sociales.

Ángela Aguilar, ¿asistirá al show de Nodal en La México?

Mientras el look de Ángela causa revuelo en internet, la cantante disfruta de su estancia en la Ciudad de México para asistir al concierto de su esposo en la Plaza de Toros México este 14 de marzo.

Nodal insinuó que la hija mejor de Pepe Aguilar asistiría al show, aunque no habló sobre la posibilidad de que suba al escenario con él.

Durante su gira de prensa por Televisa, el cantante de 26 años respondió cuando le cuestionaron la participación de Ángela para cantar Dime cómo quieres: “No sé, tienen que ir a ver. Tienen que ir al show para ver”, señaló el originario de Caborca invitando a sus fans a descubrir las sorpresas que tiene preparadas.

En la misma gira de prensa por la televisora, Nodal dijo que su esposa colaboró en la creación de su próximo álbum llamado El Amigo, que saldrá en mayo. “Compartí con cinco compositores, incluida mi esposa, también estuvo en el camping (...) Ella es una excelente compositora” detalló.