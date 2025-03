La nueva serie de Meghan Markle continúa recibiendo malas críticas y en esta ocasión la duquesa fue señalada por su papá, Thomas Markle, quien no pudo evitar opinar acerca de “With Love, Meghan”, el programa con el que la esposa de Harry espera recuperar popularidad. El papá de Meghan la criticó porque dice que “luce poco auténtica” en la serie, además de que lamentó que ya no quiera usar su apellido y que ahora sea sólo Sussex.

Desde hace varios años, la duquesa de Sussex mantiene una relación distante y tensa con su familia paterna, especialmente con sus hermanos y papá, Thomas Markle, quien la ha criticado duramente por su comportamiento desde que se unió a la familia real tras casarse con el príncipe Harry.

A la fecha, Meghan no mantiene comunicación con su papá, así lo han reportado medios internacionales que han entrevistado a Thomas Markle, quien refiere que no conoce a sus nietos, Archie y Lilibet Diana. Además, el director de fotografía e iluminación también ha estado gravemente enfermo y ha dicho que su hija no le habla para preguntar sobre su estado de salud.

En medio de estos problemas familiares es que Meghan estrenó en Netflix su serie “With Love, Meghan”, la cual ha dividido las opiniones del público en general y de los fanáticos y expertos de la realeza británica.

Tras ver algunos fragmentos del programa de su hija, Thomas Markle dijo al Daily Mail que Meghan se ve “tensa” y “poco auténtica” en la serie de Netflix; considera que no está disfrutando lo que hace y que sigue un guión en el que le dicen cómo comportarse y qué decir.

Aunque Thomas Markle admitió que no ha visto la serie completa, sí ha leído artículos sobre el programa y ha checado algunos videos en los que aparece su hija, con eso le ha bastado para darse cuenta de que su actitud es muy distinta a la que tiene en la realidad. “No he visto el programa, pero he visto un montón de vídeos y he leído muchas historias. Puede que me siente a verlo algún día, pero no estoy seguro”, señaló.

Agregó: “Los programas de cocina son terriblemente aburridos a menos que el presentador sienta pasión por ellos”. Asimismo, dijo que, para el tipo de programa, Meghan parece "poco auténtica" y no transmite la espontaneidad y frescura que requiere una serie sobre recetas de cocina y estilo de vida.

Por otro lado, sobre el cambio de su apellido, Thomas Markle lamentó que su hija ahora quiera que se le llame “Meghan de Sussex”: “Mi madre amaba mucho a Meghan, pero estaría muy decepcionada si escuchara que Meghan ya no quiere usar el nombre Markle”, comentó el papá de la duquesa.