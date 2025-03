La modelo Alessandra Ambrosio se robó todas las miradas al unirse al desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París.

La brasileña de 43 años llamó la atención ataviada con unas medias que le funcionaron a modo de pantalones. Éstas eran de color piel y tenían ligeros que daban la ilusión de que estaba usando únicamente lencería.

Añadió tacones negros a su look y usó un elegante suéter azul marino que combinó con un bolso a juego.

Presumió su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base, sombras marrón y delineador café. También llevó cejas remarcadas y labial nude. Dejó suelta y lisa su cabellera negra.

Alessandra Ambrosio. Photo © 2025 Splash News/The Grosby Group

Alessandra Ambrosio no pudo esquivar los comentarios negativos en sus redes sociales: “Hermosa mujer, horrible outfit”, escribió uno de sus seguidores. “¿Por qué?”, “Lo intento, pero esos pantalones no me hacen sentido”, anotaron más personas.

Otras celebridades invitadas al desfile de Balenciaga fueron Jessica Alba y Bárbara Palvin.

Alessandra Ambrosio asegura que pasa por una gran etapa de su vida, pues es feliz con el romance que mantiene con Buck Palmer. Constantemente se les ve en fiestas y en la playa. Además, se lleva bien con sus hijos. La modelo comparte dos hijos con su ex pareja Jamie Mazur: su hija Anja, de 16 años, y su hijo Noah, de 12.

Ambrosio se mantiene como una de las top models más demandadas en la industria. Ha trabajado con marcas como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Por supuesto, sus desfiles como ángel de Victoria’s Secret la catapultaron a la fama.

En una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre cómo su sentido del estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

“Creo que todavía me gusta ser divertida y adaptarme a mi estado de ánimo o a la ocasión, así que siempre me he divertido con mis looks. Pero creo que el cambio ha sido interno. Con los años, he adquirido más confianza en mí misma y en cómo me presento. Así que puedo experimentar y probar distintos estilos sin sentirme cohibida en absoluto”, declaró.

Mientras pasea por el mundo, la top model se toma el tiempo para administrar y trabajar en su marca de trajes de baño Gal Floripa; también hace sesiones fotográficas para varias campañas publicitarias y le dedica tiempo a algunas causas benéficas.