Alessandra Ambrosio asistió a la velada de Alta Joyería en Cerdeña, Italia, y se llevó todas las miradas al llegar ataviada con un espectacular vestido de encaje que se ajustó perfectamente a su silueta esbelta.

El vestido negro de Alessandra tenía sostén destacado, transparencias que dejaron a la vista su lencería y llevó guantes para elevar el glamour. Llevó sandalias negras. También usó un velo sobre su cabeza, pero se lo quitó para posar frente al mar y su cabellera lució perfecta peinada en ondas.

Alessandra Ambrosio, de 43 años, hizo notar que su joyería era la protagonista de la noche con un enorme crucifijo sobre el cuello y aretes en forma de cruz.

Alessandra Ambrosio. Photo © 2024 Backgrid UK/The Grosby Group

Más adelante, la top model brasileña conquistó Instagram con un vestido de malla transparente. Debajo de él, llevó un body negro y sobre el vestido un corsé metálico que destacó su pequeña cintura.

La modelo publicó un video donde se le ve usar sandalias doradas, manicura roja y aretes brillantes. Esta vez luce un cabello alisado y maquillaje en tonos dorados con abundante gloss en los labios. Usó este vestido para asistir al desfile de Dolce & Gabbana.

Alessandra Ambrosio ha trabajado con marcas como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Por supuesto, sus desfiles como ángel de Victoria’s Secret la catapultaron a la fama.

En una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre cómo su sentido del estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

“Creo que todavía me gusta ser divertida y adaptarme a mi estado de ánimo o a la ocasión, así que siempre me he divertido con mis looks. Pero creo que el cambio ha sido interno. Con los años, he adquirido más confianza en mí misma y en cómo me presento. Así que puedo experimentar y probar distintos estilos sin sentirme cohibida en absoluto”, declaró.

Mientras pasea por el mundo, la top model se toma el tiempo para administrar y trabajar en su marca de trajes de baño Gal Floripa; también hace sesiones fotográficas para varias campañas publicitarias y le dedica tiempo a algunas causas benéficas.

De acuerdo con los informes, Alessandra Ambrosio es embajadora de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple y de otras organizaciones dedicadas a ayudar a las personas más necesitadas y a la investigación científica, tanto en su natal Brasil como en el extranjero.