La actriz Jessica Alba fue captada por paparazzis disfrutando de las playas de Los Cabos, en México. Se le vio gozando del sol y relajándose en sillas de playa en su nueva etapa como soltera.

La estrella de Hollywood, de 43 años, presumió su abdomen plano y figura torneada ataviada con un diminuto bikini negro que combinó con una gorra guinda. Más tarde, usó un pareo verde sobre la cadera.

Jessica Alba optó por mostrar su rostro sin maquillaje y peinó su cabellera en un par de trenzas.

Su viaje a México se da después de que anunciara su separación de su esposo Cash Warren. Recurrió a las redes sociales para anunciar su divorcio el pasado 16 de enero. La pareja comparte dos hijas: Honor, de 16 años, y Haven, de 13.

En la publicación, la actriz de Los 4 Fantásticos escribió: “He estado en un viaje de autorrealización y transformación durante años, tanto como individuo como en sociedad con Cash”.

“Estoy orgullosa de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años y ahora es el momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos”.

“Seguimos adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo y siempre seremos una familia. Nuestros niños siguen siendo nuestra máxima prioridad solicitamos privacidad en este momento”, añadió.

La actriz se ha sincerado sobre sus años en terapia debido a discusiones que mantenía con su hija. Contó que decidió buscar ayuda para ella y sus hijas cuando “Honor tenía probablemente 11 años y estábamos discutiendo todo el tiempo sobre cosas tontas2.

“Pensé: ‘No quiero vivir así. Esto no es divertido. No quería que se abriera una brecha entre nosotros. Como su madre, cuando digo algo, ella lo va a entender como una discusión o como un intento de controlarla. Quería que hubiera alguien que pudiera explicarle las cosas de una manera que yo no podía”, declaró.

La terapia las ha ayudado a ser mejores y a encontrar un punto de equilibrio en sus desacuerdos.

Jessica Alba también es una empresaria. Posee Honest Company, la compañía con la que vende productos sustentables, como tampones orgánicos o bloqueadores solares hechos con cera de abeja.

La empresa ha tenido un gran éxito y está valuada en casi dos mil millones de dólares. Su compañía, de la que tiene menos del 20 por ciento de acciones, y su carrera como actriz le han permitido a Jessica Alba acumular una fortuna de cerca de 100 millones de dólares.