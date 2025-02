La empresaria Kim Kardashian fue el centro de todos los reflectores al llegar ataviada con un espectacular vestido plateado al especial del 50° aniversario de Saturday Night Live el domingo por la noche en Nueva York.

Arrasó con un modelo de Balenciaga ajustado a su silueta de reloj de arena. Brillaba como un diamante y dejó a la vista una cintura más pequeña.

Sus estilistas peinaron su cabellera negra en ondas ligeras y resaltaron su belleza con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, sombras nude, amplias pestañas negras y abundante gloss.

Kim Kardashian. Photo © 2025 Splash News/The Grosby Group

A través de una publicación en Instagram, también dejó ver que caminó sobre unas sandalias plateadas de plataformas muy altas. Un enorme anillo de diamante aumentó el glamour y lujo de su look.

Kim Kardashian y su ex novio Pete Davidson lograron mantener las cosas “muy cordiales” cuando se cruzaron en el festejo del programa. Fuentes presentes señalaron que ambos intentaban evitar el contacto entre sí.

Una fuente dijo al tabloide Daily Mail que parte de la razón por la que la pareja evitó cualquier encuentro amistoso fue para asegurar que sus fanáticos no tuvieran falsas esperanzas de una reunión romántica.

“Pete y Kim fueron muy cordiales entre sí cada vez que tuvieron que interactuar durante SNL 50. Pasaban tantas cosas que realmente no estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, pero las veces que lo estuvieron, todo estuvo bien”.

“Realmente no coquetearon, ni nadie debería pensar que volverán a salir juntos, pero no hubo ninguna rareza que algunos podrían esperar de los ex”, señaló.

Kim Kardashian comenzó a salir con Pete Davidson en octubre de 2021. Ambos compartieron un beso en pantalla en un sketch de Saturday Night Live, en el que interpretaron a Jasmine y Aladdin.

Asistieron juntos a la Gala Met de 2022, pero se separaron después de nueve meses en agosto de 2022, citando los horarios y la larga distancia como su razón de su ruptura.

Kim Kardashian dijo recientemente que está saliendo con una nueva persona. Dijo que las cosas van tan serias con su “pareja misteriosa” que incluso está considerando construir un espacio de armario adicional solo para él.

“Tenía la intención de permanecer soltera. Les estaba mintiendo por completo. ¿Que no salía con nadie y que no quería amor ni atención? No creo que me conozcan”, dijo ante la cámara.

El tabloide Daily Mail señala que el último romance de Kim Kardashian fue con la estrella de la NFL Odell Beckham Jr, pero se separaron hace ocho meses.