Elon Musk está muy comprometido con poblar la Tierra, quizá Marte también, y dejar bien plantados sus genes para el futuro, tal es el caso que suma al menos 12 hijos reconocidos y probables herederos de su multimillonaria fortuna y sumando más a la cifra.

En recientes informes se detalló que el hombre más rico del mundo pudo haberle dado la bienvenida a su hijo número 13 con una joven influencer y escritora de 26 años hace aproximadamente cinco meses.

De acuerdo con lo que alega la joven Ashley St. Clair, de 26 años, ella y Musk tienen un bebé oculto de la vida pública de cinco meses.

“Hace cinco meses, di la bienvenida al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre”, escribió en sus redes sociales. “No lo había revelado previamente para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que los medios sensacionalistas tienen la intención de hacerlo, independientemente del daño que pueda causar”, añadió.

En la misma publicación, Ashley dijo que ha estado buscando a Elon, pero no le ha respondido: “Elon, hemos estado intentando comunicarnos durante los últimos días y no has respondido”.

El millonario se ha mantenido en silencio ante el nacimiento de su supuesto bebé número 13, pero reaccionó a un comentario hecho en X sobre la forma en que Ashley, que es famosa por ser partidaria de Trump y miembro de MAGA, se relacionó con Musk para sacarle provecho: “Ashley St Clair conspiró durante media década para atrapar a Elon Musk”.

El medio The New York Post reportó que Elon Musk y Ashley St. Clair habían estado en contacto desde mayo de 2023 y que solían verse en San Francisco y Austin, a donde Elon se mudó para dirigir sus empresas Tesla y SpaceX.

Incluso se dijo que el empresario invitó a la influencer a visitar las instalaciones de X cuando era todavía Twitter en San Francisco

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

St. Clair dijo en un informe separado a sus revelaciones en redes sociales que se le pidió callar y nunca hablar de la relación que tuvo con Musk y del nacimiento del bebé, incluso aceptó un trato para no pedir que el apellido Musk apareciera en el certificado de nacimiento del bebé.

“Me dijeron que lo mantuviera en secreto. Me pidieron que lo mantuviera en secreto para siempre”.

También dijo que estuvo sola durante todo el embarazo y que no se lo dijera a nadie: “Durante mi embarazo estuve completamente aislada. Ya no podía hacer nada de mi carrera ni de todo lo que hacía. Me dijeron que no se lo dijera a nadie”, afirmó.

Vivian Wilson, hija trans de Elon reacciona a la noticia de su medio hermano

Vivian Wilson, antes Xavier Musk, reaccionó a la noticia de que podría tener un nuevo medio hermano que éste estaría oculto y sin reconocer.

A través de un video de TikTok, la joven reaccionó de forma humorística y burlándose de su padre por seguir engendrando hijos: “Vaya, si tuviera una moneda de cinco centavos por cada vez que descubro que tengo medios hermanos a través de Reddit, tendría dos monedas de cinco centavos… lo cual no es mucho, pero es raro que haya sucedido dos veces, ¿verdad?”.

En otra publicación, Wilson dijo: “Si me dieran una moneda de cinco centavos por cada vez que descubro que tengo un nuevo medio hermano en línea, tendría unas cuantas monedas de cinco centavos, lo cual no es mucho, pero es extraño que haya sucedido seis veces distintas”.

Y agregó que no tenía claro cuántos hermanos tiene hasta el momento: “No sé cuántos hermanos tengo, es una combinación de dos verdades y una mentira, lo admito”.

¿Cuántos hijos tiene Elon Musk?

Elon Musk tiene 12 hijos reconocidos con tres parejas diferentes, aquí un vistazo de su paternidad:

Con su esposa Justin Wilson, Elon tuvo a los gemelos Vivian y Giffin, a los trillizos Kia, Saxon y Damian; la pareja perdió a su primogénita Nevada a las 10 semanas de nacida por muerte súbita lactante.

En 2016 inició un romance con la cantante Grimes, con quien tiene hasta la fecha tres hijos: X Æ A-12, Exa Dark Siderael y Techno Mechanicus.

Hace poco se confirmó que también le dio la bienvenida a otros tres niños con Shivon Zilis: Strider y Azure; el nombre del tercer bebé no se sabe.