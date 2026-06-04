Kylie Jenner acaparó la atención de sus millones de seguidores al compartir imágenes de su más reciente escapada, donde no dudó en presumir su escultural figura curvilínea con un atrevido bikini.

La empresaria y estrella de reality decidió disfrutar del sol y el mar en un exclusivo destino junto a sus amigas, dejando claro que el verano es su temporada favorita.

Durante su estancia en las paradisíacas Islas Turcas y Caicos, la influencer de 28 años optó por un bikini de tiras con estampado tipo serpiente, una elección que resaltó su silueta y acaparó miradas.

Kylie Jenner was spotted relaxing on the beach in Turks and Caicos. pic.twitter.com/lj0e4akrw8 — 21 (@21metgala) June 3, 2026

Mientras descansaba bajo el sol, las imágenes mostraron a Jenner relajada y disfrutando del entorno, aunque el diseño diminuto de su bikini no pasó desapercibido.

El viaje no solo fue una escapada de descanso, sino también un evento especial vinculado a su marca, Kylie Cosmetics.

La empresaria organizó una experiencia exclusiva en una lujosa mansión frente al mar, donde reunió a varias amigas cercanas como Victoria Villarroel, Maguire Grace Amundsen, Anastasia Karanikolaou y Yris Palmer.

A través de sus redes sociales, Jenner compartió algunos momentos del viaje con sus casi 400 millones de seguidores.

Se le ve modelando distintos bikinis y disfrutando de cenas con vista al atardecer acompañaron mensajes como “viaje de verano” y referencias a su línea de cosméticos.

Uno de los detalles más llamativos fue la personalización total del lugar. El logotipo de Kylie Cosmetics estuvo presente en distintos elementos de la mansión, desde espejos y toallas hasta bebidas y accesorios.

Además, cada invitada recibió una serie de obsequios cuidadosamente seleccionados, incluyendo bikinis, artículos de belleza, una bolsa de playa, cámara desechable y un itinerario del viaje, lo que convirtió la estancia en una experiencia completa.

La empresaria también aprovechó la ocasión para compartir momentos con sus hijos, Stormi y Aire, quienes la acompañaron durante la escapada y protagonizaron algunas de las publicaciones más tiernas.

Kylie Jenner mantiene firme su enfoque en el crecimiento de su imperio empresarial. Tras celebrar una década de Kylie Cosmetics, la empresaria ha reiterado su compromiso con el futuro de la marca, asegurando que su objetivo es construir un legado duradero. Incluso ha expresado su deseo de que, en algún momento, su hija pueda involucrarse en el negocio.

Por su parte, Kris Jenner ha respaldado esta visión, destacando que Kylie busca posicionar su marca al nivel de compañías de belleza consolidadas a lo largo de los años.