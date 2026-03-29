Cada vez que tiene oportunidad, Kylie Jenner presume su figura de impacto con diminutos y reveladores atuendos sin importar en donde se encuentre, marcando tendencia entre sus seguidores y haciéndose viral de inmediato.

Recientemente compartió en redes sociales varias fotografías de sí misma haciendo alarde de su impresionante figura mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones en la playa, luciendo sólo un diminuto traje de baño negro.

La empresaria fue fotografiada modelando un pequeño traje de baño negro de dos piezas, compuesto por un sostén de copas de triángulo con espalda descubierta y cuello halter; le sumó un bikini de hilo de cintura baja.

En las mismas publicaciones de Instagram, la empresaria e influencer compartió fotos ataviada con trajes de baño satinados en color nude y verde manzana, con joyería de lujo y gafas solares.

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Jenner, de 28 años, lució su belleza casi al natural, con una ligera capa de maquillaje claro y labial nude; su cabellera negra se lució despeinada en mechones ondulados y húmedos.

“Teniendo el momento de mi vida”, escribió la celebridad dejando ver que se encontraba en el exclusivo destino vacacional de Turcos y Caicos en el Caribe.

Sus recientes vacaciones ocurren después de ser la sensación en la temporada de premios por acompañar a su novio Timothée Chalamet y desfilar en las principales alfombras rojas de Hollywood.

El romance entre Jenner y Chalamet se ha convertido en una de las relaciones más comentadas desde que surgieron los primeros rumores en abril de 2023, poco después de la ruptura de Jenner con Travis Scott.

La pareja confirmó su relación ese mismo año durante una aparición en el Renaissance World Tour de Beyoncé en Los Ángeles, donde sus muestras de cariño acapararon titulares y despejaron las dudas sobre su noviazgo.

A lo largo de estos años, ambos han mantenido su relación en un perfil bajo, evitando hablar públicamente de su vida personal.

En una entrevista con Vogue, Chalamet prefirió no profundizar en su romance y aseguró que no tenía “nada que decir” al respecto, lo que reforzó la discreción con la que han manejado su vínculo.

Sin embargo, su relación quedó más visible durante la temporada de premios de 2026.

En los Critics' Choice Awards 2026, Chalamet agradeció públicamente a Jenner al recibir el premio a Mejor Actor por Marty Supreme, llamándola su “pareja de tres años”, y posteriormente ambos acapararon miradas en los Premios Óscar 2026, donde llegaron juntos como una de las parejas más destacadas de Hollywood, aunque el actor no logró llevarse la estatuilla a mejor actor.