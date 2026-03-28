Crece la polémica entre Lupita Jones, Andrea Meza y Fátima Bosch, sobre todo ahora que las exreinas de belleza se vieron envueltas en una serie de polémicas declaraciones en las que dejaron en claro que no estaban de acuerdo con la forma con la que la tabasqueña estaba llevando a cabo su papel como Miss Universo. Fue Lupita Jones quien dio su punto de vista ante el escándalo y quien se lanzó en contra de los fans de Fátima, a quienes acusó de atacarla con “agresividad” y “violencia”; asimismo, aprovechó para dejarles en claro cuál es su legado dentro de Miss Universo. “A ver, mijitos”, les dijo.

La exMiss Universo Lupita Jones volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de lanzar un contundente mensaje contra los seguidores de Fátima Bosch, a quienes calificó como “agresivos y violentos”, desatando el enojo de los internautas.

Durante el programa La Mesa Caliente, Lupita Jones no se guardó nada y respondió a las críticas que ha recibido por parte de fans de Fátima Bosch. La ex reina de belleza aseguró que no le afectan los comentarios negativos y dejó clara su postura:“No me importa, la verdad es que no me quita el sueño ver quién me sigue y quién no me sigue”, aseveró.

Además, dijo: “Aquí lo que importa es que creo que sacan las cosas de contexto y cualquier cosa que tu menciones de Fátima, su fandom se te viene encima pero con una agresividad y una violencia cuando en ningún momento, al menos yo, he dicho una sola palabra atacando a Fátima”.

Explicó que lo que ha hecho es hablar de lo que no le gusta que dice Fátima Bosch: “Lo que hago es opinar sobre las cosas que ha dicho, que sí ha utilizado su voz para demeritar el trabajo de anteriores Miss Universo porque ella lo que dice es que es la única que ha hecho tal o cual cosa y no es así. Lo único que yo quise hacer es hacerle entender que antes de ella hemos habido muchas miss universo que hemos también trabajado por un legado y hay muchos de sus fandoms que también me están criticando y diciendo ‘¿Cuál es tu legado’’, a ver, mijitos, mi legado es haber cambiado el concepto de los concursos de belleza en mi país; yo lo que hice fue profesionalizar el manejo de los concursos en México, algo que no existía y gracias a ese trabajo que yo he hecho durante más de 30 años los concursos de belleza en México son lo que son, gracias a ese legado que yo he trabajado durante 30 años de mi vida”.

Prosiguió: “Entonces, bueno, que digan que nadie ha hecho nada eso es lo que sí molesta, ¿saben? Porque está bien que ella esté haciendo un trabajo bonito y que se sienta muy contenta con lo que está haciendo, pero eso no quiere decir que las anteriores no hayamos hecho algo importante por este título también”.

Por su parte, Andrea Meza también se pronunció al respecto, ya que en redes sociales ha recibido cientos de comentarios atacándola por no apoyar a la actual Miss Universo mexicana: “Yo creo que la gente en redes sociales ha sacado de contexto muchísimo lo que se ha dicho o lo que no se ha dicho, a mí no me gusta estar hablando de este tema”, dijo, al mismo tiempo que aseguró que le incomoda abordar el tema; del mismo modo, precisó que lo que diga Lupita Jones o cualquier otra de sus compañeras de La Mesa Caliente es responsabilidad de ellas.

“Yo nunca he hablado mal de Fátima y nunca le he deseado absolutamente el mal (...) pero la verdad, de todo corazón a mi paisana Fátima le deseo lo mejor, que siga teniendo un año exitoso y que al igual que a todas las que hemos pasado por ahí que lleguen muchas oportunidades y que se le abran muchas puertas al finalizar este reinado que dura un año”, argumentó.

Por otro lado, Andrea Meza aprovechó el momento para mostrar la molestia que siente hacia las personas que actualmente dirigen Miss Universo, a la vez que manifestó su deseo de que dicha organización pronto sea “vendida”. “Siempre voy a estar agradecida por lo que esta organización de Miss Universo me dio pero la verdad que ojalá pronto la organización sea vendida, cambien de administración y que cambien las cosas porque fue muy triste la manera en la que me trataron a mí y a otras personas que estuvimos ahí; yo no lo había dicho porque yo me he guardado muchísimas cosas que no he querido decir, y aquí mis amigas y compañeras lo saben, por respeto a todos los involucrados”, confesó.