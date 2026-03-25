Como reina de belleza de Miss Universo, Fátima Bosch no ha sido bien recibida por ciertos personajes de renombre dentro de la industria desde que fue coronada en noviembre pasado, como la exmiss Lupita Jones, quien se ha mostrado crítica por cada cosa que hace o dice desde que entró a concursar en el certamen.

La hostilidad entre Lupita Jones y Fátima Bosch sigue creciendo y ahora usuarios de redes sociales han revivido una antigua frase de la exreina de belleza en la que habla sobre la sororidad entre mujeres, así como fragmentos de videos en los que también ataca a las concursantes y las exhibe por consumir sustancias sospechosas y por decir que no están a la altura del certamen de belleza.

Reviven frases de Lupita Jones sobre la sororidad

En redes sociales circulan fragmentos de entrevistas donde Lupita Jones hablaba sobre la importancia del respeto y apoyo entre mujeres dentro de los certámenes de belleza: “Estos ataques vienen de las mismas mujeres y en vez de impulsarnos y de apoyarnos, estamos viendo cómo nos vamos a poner el pie. Y no se vale, porque son ellas las que nos encajonan en un estereotipo y no se permiten ver más allá”, dijo en una entrevista.

La frase ha sido retomada por usuarios, quienes considera que contrasta con las críticas que ha hecho recientemente en contra de Bosch.

Exhiben las veces que Lupita Jones ha atacado a Fátima Bosch

En otros videos, los usuarios recordaron que Lupita Jones ha sido severa con Fátima Bosch, diciendo que se comporta como “La Flor Tabasco” durante sus giras cuando es una Miss Universo, que no está a la altura de una miss y que le falta educación y disciplina.

Asimismo, la ha acusado de no ser el estereotipo de reina que necesita Miss Universo y de no adaptarse a su “nuevo estatus”.

Recientemente dijo que Fátima ha “denostado” el trabajo de otras reinas de belleza con sus acciones y comentarios; también señaló que ha habido más mujeres destacables en el reinado además de ella y que no debió entrar al certamen sólo porque es bonita.

#fatimabosch #missuniverse #lupitajones #andreameza ♬ sonido original - Gael✨ @sooygaelll Es la primera vez que le doy la razón a Lupita Jones, las mujeres son las primeras en ponerle el pie a otras, con ejemplo y todo, no hay nada más peor que criticar algo que tanto te molesta y para terminar haciendo eso mismo que tanto criticas #viral

El internet acusa a Lupita Jones de "envidiosa"

Los usuarios han acusado a Lupita Jones de dejar un “legado de envidia y de falso feminismo” tras atacar públicamente a Fátima y exponer a otras concursantes mientras estaba al frente de la organización de Miss Universo en México.

Asimismo, han dicho que tiene envidia porque Fátima ha hecho más cosas destacables que ella durante su reinado y que ha tenido más atención mediática de la que ella tuvo en 1991, tras ser coronada: “¿Qué legado dejó Lupe? Lo único por lo que se acuerda uno de ella es por Ximena Navarrete y otras polémicas donde trataban mal a sus reinas”, Así pide sororidad y pide que se respete su legado”, “Envidia porque fátima es la mejor reina de México”, comentan los usuarios en TikTok.

¿Por qué Lupita Jones se le fue en contra a Fátima Bosch?

La actual pelea entre Lupita Jones y Bosch se desató cuanto ésta última comentó en un foro para mujeres en El Salvador que no remendaba a las nuevas generaciones unirse a los concursos de belleza como Miss Universo

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”, además contó algunos desafíos a los que se ha enfrentado luego de haber sido coronada en noviembre pasado.

En torno a esto, en la reciente edición del programa Mesa Caliente, Lupita Jones arremetió en contra de Fátima y de las declaraciones que dio y defendió el legado del certamen Miss Universo. Jones recordó que más de 70 ganadoras han trabajado durante décadas para construir el prestigio del título, por lo que considera importante reconocer el camino que otras reinas han abierto en la industria.

La exmiss universo 1991 señaló que no es la primera vez que Bosch minimiza el trabajo de sus antecesoras y criticó la forma en que se expresa sobre el certamen. Según explicó, muchas reinas han contribuido a darle renombre al título y han impulsado causas sociales y proyectos relevantes, por lo que pidió respeto al legado construido a lo largo de los años.

“Mijita, habemos muchas que hemos trabajado por ese título y le hemos dado un gran renombre”, respondió.

Jones también subrayó que los concursos de belleza no se centran únicamente en la apariencia física, sino en brindar una plataforma para impulsar proyectos personales y causas sociales.

En ese sentido, enfatizó que participar en Miss Universo debe tener un propósito más allá de la belleza y recordó que muchas mujeres han trabajado para que su imagen sirva como herramienta de impacto social y profesional.

“No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres muy bonita, ya lo eres. Métete para darle un sentido valioso a lo que hagas y que tu imagen sirva para promover eso. Eso lo hacemos todas, mi reina (...) No se te olvide que antes de ti habemos muchas que también hemos dejado un legado importante”, agregó.