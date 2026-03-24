La modelo Emily Ratajkowski es la nueva embajadora de la marca de lujo, Gucci. A través de una publicación en Instagram, lució mejor que nunca al modelar la nueva colección de lencería.

La estrella de redes sociales presumió su figura “imposible” ataviada con lencería negra que tenía estampado el sello de Gucci. Presumió los bolsos y zapatos de la marca; así como diversos atuendos que incluyeron pantalones, bikinis y sets completos.

Emily Ratajkowski, de 34 años de edad, hipnotizó con su maquillaje donde el protagonista fue un intenso delineado negro. Llevó los labios repletos de gloss y su cabello suelto. En una de las fotografías, también usó una peluca rubia.

“Guapísima”, “Diva” y “Devoró” fueron algunos de los comentarios en la publicación que alcanzó casi 90,000 “Me Gusta” en tan sólo 8 horas.

Las fotos salen a la luz luego de que asistió al after party de Vanity Fair e irradió belleza con un vestido de terciopelo.

Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas en la industria y hace poco hizo oficial su romance con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

A finales de febrero, la modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras, de 44 años. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, Emily Ratajkowski ha tenido romances con Harry Styles, Shaboozey y el comediante Eric André. También fue fotografiada besando al artista neoyorquino Jack Greer y tuvo un muy breve romance con el comediante Pete Davidson.

Las imágenes salen a la luz luego de que se resolviera su divorcio de su ex pareja Sebastian Bear-McClard. Tras separarse de Bear-McClard, Emily Ratajkowski aparentemente se declaró bisexual en octubre de 2022 después de publicar un clip de TikTok.

Al mes siguiente, expresó a la revista Harper's Bazaar: “Creo que la sexualidad es una escala móvil. Realmente no creo en la gente heterosexual. Quiero poder divertirme con la forma en que me presento en el mundo sin sentirme como una mala feminista o una buena feminista”.