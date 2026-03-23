Como cada año la famosa Feria del Caballo está arrasando con los artistas que se presentan en el Palenque de Texcoco y este próximo fin de semana de inicio de vacaciones de Semana Santa no es la excepción.

Banda MS y Yuridia serán las estrellas de la noche, pero no creas que compartirán escenario, cada uno promete llenar el recinto mexiquense con las apasionadas voces de sus fans.

¿Todavía hay boletos para Yuridia y la Banda MS en Texcoco 2026?

De acuerdo con la página oficial de la Feria del Caballo, el Palenque de Yuridia de este próximo sábado 28 de marzo reporta un sold-out.

Pero no te quedes con las ganas de este año asistir a uno de los afamados conciertos que se presentan en Texcoco, porque para disfrutar una noche inolvidable con la Banda MS todavía alcanzas.

Fecha : viernes 27 de marzo

: viernes 27 de marzo Precio del boleto: desde 1,200 por persona hasta 4,000 pesos según la zona que elijas

¿Dónde comprar boletos físicos para la Feria del Caballo?

Aunque está la opción de comprar en línea tus entradas para la Feria del Caballo puedes asistir a las taquillas del sitio:

Horario: lunes a domingo de 10:00 de la mañana a las 5:30 de la tarde

¿Cuánto le falta para terminar la Feria del Caballo 2026?

La Feria del Caballo dura aproximadamente un mes, sus celebraciones y eventos iniciaron el pasado 13 de marzo y concluirán el 12 de abril, así es que aún tienes tiempo para disfrutar de esta divertida experiencia.

¿Quiénes se presentarán en la Feria de Texcoco este 2026?

De acuerdo con la cartelera oficial de este concurrido evento, entre los artistas confirmados para llenar el Palenque de Texcoco están: