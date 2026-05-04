En medio del proceso de extradición de Erika María "N", suegra de Carolina Flores y presunta responsable de su feminicidio en Polanco, se reveló cÓmo la detenida intentó evadir a la justicia en medio del operativo coordinado entre México y Venezuela, país al que habría huido para esconderse tras supuestamente dispararle a su nuera.

Tras dos semanas de búsqueda, el 29 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la aprehensión de la presunta feminicida de la exreina de belleza de Baja California, de 27 años de edad.

¿Qué dijo la suegra de Carolina Flores cuando la detuvieron en Venezuela?

De acuerdo con reportes de NMás, en un operativo coordinado con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, Erika María "N" intentó evitar su detención y posible extradición para enfrentar a la justicia mexicana argumentando que la orden emitida por un juez de la Ciudad de México no tenía injerencia en su nuevo domicilio.

Se reportó que la mujer se habría estado escondiendo en un inmueble ubicado en el municipio El Hatillo, Caracas, donde fue localizada.

En medio de la cumplimentación de la orden de detención, la suegra de Carolina Flores intentó reiteradamente deslindarse de las acusaciones argumentando que ella no había cometido ningún delito e insistió que la orden del juez de la Ciudad de México no tenía validez fuera del territorio mexicano por lo que se reusaba a cooperar con las autoridades.

Por su parte, la fiscalía capitalina en una ficha informativa publicada el 30 de abril detalló que derivado de la denuncia presentada por el femicidio de Carolina Flores se iniciaron las pesquisas correspondientes y con base a las pruebas recabadas, el 17 de abril, un juez de control emitió la orden de aprehensión contra Erika María "N".

"Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla", precisó.

Sobre su ubicación actual, se informó que la mujer quedó bajo custodia de las autoridades venezolanas en tanto se concluye el proceso legal para realizar la extradición a México.

¿Cuándo ocurrió el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, en Polanco?

Cabe recordar que el caso tomó impacto mediático luego de que en redes sociales se difundiera el video donde la exreina de belleza de Baja California fue asesinada con seis disparos por otra mujer en la sala de su departamento mientras su esposo e hijo estaban en otra habitación.

Los hechos ocurrieron el 15 de abril.

En el video se muestra como tras el asesinato de Carolina su esposo cuestionó lo ocurrido a la presunta responsable: “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?”.

En respuesta, la implicada contestó: “Nada, me hizo enojar (...) Tú eres mío y ella te robó”, dijo al salir de la habitación.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la identidad de la agresora.