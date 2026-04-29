Las investigaciones en torno al feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores, sigue activa y las autoridades han revelado algunas declaraciones hechas por el esposo sobre cómo su madre la mató.

De acuerdo con lo revelado, el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez Herrera, dijo que su madre, Erika Herrera ‘N’, le pidió que la dejara sola para hablar con Carolina minutos antes de terminar con su vida con seis detonaciones en el interior de su departamento en Polanco.

Aunado a esto, Sánchez Herrera dijo que escuchó ruidos fuertes como si fueran cohetes, que le hicieron salir de la habitación donde estaba con su bebé.

Según citó el periodista Carlos Jiménez, C4 Jiménez, acerca de estas declaraciones en X: “Escuché un sonido muy fuerte, como de un cuete”, agregó que el esposo de Carolina declaró: “Minutos antes del crimen, su mamá le pidió que las dejara solas para platicar. Contó que por eso se quedó con su bebé hasta que escuchó un sonido muy fuerte”.

Con la revelación de los videos del momento en que Erika ‘N’ mató a su nuera, se supo que la sospechosa había actuado porque la había “hecho enojar”, poco después de esto dejó el arma de fuego en la cocina, tomó sus maletas y huyó en un taxi.

“¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?”, se escucha en la grabación. Como respuesta, la presunta responsable le contesta que la atacó porque la hizo enojar: “Nada, me hizo enojar (...) Tú eres mío y ella te robó”, dice al salir de la habitación.

El esposo de la exreina de belleza hizo la denuncia del feminicidio un día después del crimen, según reveló la madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, en una entrevista con Univisión.

Al parecer, su yerno le dijo que se encontraba en la fiscalía al otro día del crimen, después Gómez Molina afirmó no tener “ningún conflicto” con su yerno porque ambos estaban buscando “que se haga justicia”.

Hasta el momento la presunta feminicida no ha sido localizada. Según ha trascendido, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una ficha roja contra Erika Herrera, de 63 años, ante la Interpol para evitar que salga del país en avión o por centrales camioneras.

Por su parte, se reportó que la fiscalía había identificado al taxista que trasladó a la sospechosa tras perpetuar el asesinato. De acuerdo con el C4, el hombre le contó a las autoridades dónde llevó a la mujer con sus maletas.

El periodista dijo que la fiscalía había hecho un rastreo con las cámaras de seguridad de Polanco para ver hacia dónde se había dirigido la sospechosa en el taxi. Por ahora, las indagatorias continúan con base en las recientes declaraciones del conductor.