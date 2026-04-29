Viajar a Estados Unidos implica mucho más que contar con una visa vigente. Cada vez que ingresas al país, ya sea por tierra o por aire, deberás pasar por un control migratorio a cargo de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). Este proceso es rutinario, pero decisivo: de él depende si puedes entrar al país y por cuánto tiempo.

Te explicamos cómo es la revisión migratoria, qué preguntas suelen hacer, qué revisan en tu equipaje y qué debes tener en cuenta para evitar contratiempos.

La entrevista con Migración: el primer filtro

Al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos, los pasajeros se dirigen al área de Migración. Ahí, oficiales de CBP entrevistan brevemente a cada viajero.

Si no eres ciudadano estadounidense ni residente permanente, deberás formarte en la fila “Non citizen”. Los ciudadanos y residentes van a “U.S. Citizens”, mientras que quienes están inscritos en el programa Global Entry cuentan con una fila separada.

Cuando sea tu turno, el oficial tomará tu pasaporte, verificará tu identidad mediante una cámara de reconocimiento facial y, en algunos casos, pedirá que coloques tus huellas digitales en un escáner. Después comenzará la entrevista.

El objetivo del oficial es confirmar quién eres, saber por qué viajas a Estados Unidos y asegurarse de que tu estancia será temporal y acorde con el tipo de visa que llevas.

Preguntas más comunes al ingresar a Estados Unidos

Aunque la entrevista suele ser breve, las preguntas varían según el caso. Si viajas con una visa de turista B1/B2, tus respuestas deben ser claras, coherentes y acordes con actividades permitidas para ese tipo de visa.

¿A dónde vas?

Generalmente es la primera pregunta. Basta con decir la ciudad a la que llegas, pero es recomendable saber la dirección exacta de tu hotel, Airbnb o del lugar donde te hospedarás, por si el oficial la solicita.

¿Cuál es el motivo de tu viaje?

Este punto es clave. El motivo debe coincidir con tu visa. Con una B1/B2, los motivos válidos incluyen turismo, compras, visitas a familiares o amigos, eventos sociales o actividades de negocios de corto plazo, como reuniones, convenciones o capacitaciones breves.

¿Dónde o con quién te vas a quedar?

Debes indicar el nombre del hotel o del anfitrión. Tener a la mano comprobantes de reservación impresos puede facilitar la entrevista.

¿Cuánto tiempo planeas quedarte?

Responde con precisión: días, semanas o meses. Mostrar tu vuelo de regreso ayuda a demostrar que no planeas quedarte más allá de lo permitido.

¿Cuándo fue la última vez que viajaste a Estados Unidos?

CBP cuenta con un historial de tus entradas y salidas del país, por lo que es importante responder con honestidad.

¿Cuánto dinero traes en efectivo?

Algunos oficiales preguntan esto para confirmar que no superas el límite permitido de 10 mil dólares y que cuentas con recursos suficientes para tu estancia.

¿Viajas con alguien?

Si llegas acompañado, deberás explicar quién es esa persona y por qué viajan juntos: familia, amigos, compañeros de trabajo, entre otros.

¿A qué te dedicas?

Tu ocupación ayuda al oficial a entender tu situación económica y tus vínculos con tu país de origen.

¿Llevas comida o plantas?

Esta pregunta es muy común. Es fundamental decir la verdad, ya que el equipaje puede ser revisado con escáneres u otros métodos.

¿Cuánto tiempo te pueden autorizar en Estados Unidos?

Si el oficial considera que cumples con los requisitos, te permitirá ingresar al país. En muchos casos colocará un sello en tu pasaporte con la fecha límite para salir de Estados Unidos. Con visa de turista, lo más común es que autoricen una estancia de hasta 180 días (seis meses).

Cada vez es más frecuente que no se coloque un sello. En ese caso, tu fecha máxima de salida puede consultarse en el sistema de CBP.

Si tus respuestas generan dudas o no son coherentes, el oficial puede enviarte a una segunda revisión. Ahí pueden pedirte reservaciones, comprobar dinero disponible e incluso revisar contactos o mensajes en tu celular. Por eso, la honestidad es fundamental.

Revisión de equipaje: artículos prohibidos y restringidos

Además de la entrevista, CBP revisa lo que llevas en tu equipaje. Algunos artículos están prohibidos o restringidos porque pueden afectar la salud pública, la seguridad, la flora y fauna, o los intereses nacionales de Estados Unidos.

¿Qué significa “prohibido” y “restringido”?

Prohibido: el artículo no puede ingresar al país bajo ninguna circunstancia.

Restringido: puede ingresar solo con permisos especiales o bajo ciertas condiciones.

Artículos completamente prohibidos

Estos objetos no pueden entrar a Estados Unidos en ningún caso:

Drogas ilegales, como Rohypnol o ciertas variantes de absenta no autorizada.

Juguetes peligrosos o productos que representen un riesgo para los niños.

Carne de animales silvestres (conocida como bush meat).

Especialistas en agricultura de CBP revisan especialmente productos de origen animal para evitar la entrada de enfermedades como la influenza aviar, la peste porcina africana o la fiebre aftosa. En revisiones, han interceptado desde frutas infestadas con insectos hasta objetos tan inusuales como heces de jirafa destinadas a usarse como joyería.

Artículos restringidos: pueden requerir permiso

Algunos productos pueden ingresar solo si cumplen requisitos específicos:

Armas de fuego y municiones, con permisos del ATF.

Frutas, verduras y productos agrícolas, sujetos a inspección del USDA.

Productos de origen animal, como carne, leche y huevos.

Plantas, semillas y tierra, por riesgo de plagas.

Medicamentos, algunos requieren receta médica o aprobación especial.

Objetos culturales o arqueológicos, con documentación legal.

Cerámica vidriada, que puede contener plomo.

Los oficiales de CBP determinan si estos artículos pueden o no ingresar. Por ello, recomiendan conservar recibos y empaques para comprobar su origen; en algunos casos, los productos de Canadá tienen mayor probabilidad de ser aceptados.

Declara todo lo que lleves, incluso si no estás seguro de si está permitido.

Las frutas y verduras enlatadas comercialmente sí están permitidas, siempre que se declaren; los enlatados caseros no.

Evita llevar alimentos frescos, plantas o productos animales sin verificar antes.