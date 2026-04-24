La visa estadounidense es un documento indispensable para viajar a Estados Unidos. Si eres mexicano y planeas visitar ese país por turismo, negocios o para ver a familiares, necesitas tramitar la visa B1/B2, que es la más común para estancias temporales.

Aunque el trámite no es complicado, la aprobación final depende de un oficial consular, quien evalúa tu caso de manera individual. En este artículo te explicamos cuáles son los documentos necesarios, cómo funciona el proceso y qué elementos pueden aumentar tus probabilidades de aprobación en 2026.

¿Qué tipo de visa necesitas?

Para viajes cortos sin fines migratorios ni laborales, la opción correcta es la visa B1/B2:

B1: negocios (reuniones, eventos, conferencias).

B2: turismo, visitas familiares o tratamientos médicos.

Lista completa de documentos para tramitar la visa americana 2026

Pasaporte mexicano vigente

Contar con un pasaporte mexicano vigente es indispensable. Lo necesitarás desde el inicio del trámite, ya que:

Debes anotar el número de pasaporte en el formulario DS-160.

Debes presentarlo físicamente en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y el día de la entrevista consular.

Si aún no lo tienes, es obligatorio tramitar el pasaporte antes de iniciar la solicitud de visa.

Formulario DS-160 y pago de 185 dólares

El primer paso formal del trámite es llenar el formulario DS-160 en: https://ceac.state.gov/genniv/.

Al concluirlo, el sistema genera una hoja de confirmación con código de barras, que identifica tu solicitud.

Después debes entrar a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ para crear un perfil e ingresar el folio del DS-160. Sigue las instrucciones para realizar el pago de la visa, equivalente a 185 dólares. Este pago no garantiza que la visa sea aprobada. Guarda el comprobante, ya que debes llevarlo tanto al CAS como a la embajada o consulado.

Documentos para el CAS (Centro de Atención al Solicitante)

En el CAS te tomarán la fotografía y los datos biométricos. Para tu cita debes llevar:

Pasaporte mexicano vigente.

Hoja de confirmación del formulario DS-160.

Hoja de confirmación de la cita impresa.

Importante: En sedes como CDMX puedes ingresar con el celular apagado o no llevarlo. Están prohibidos USB, encendedores y objetos que puedan considerarse peligrosos. Un oficial revisará tus pertenencias al ingresar.

Requisitos para la entrevista consular

El día de la entrevista debes presentarte en la embajada o consulado asignado. Los documentos obligatorios son:

Pasaporte mexicano vigente.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

Aunque no es obligatorio, se recomienda llevar también:

Confirmación impresa de la cita.

Comprobante de pago de la visa.

Ya puedes entrar con tu celular apagado.

La clave de la aprobación: demostrar lazos con México

Durante la entrevista, el oficial consular evaluará si regresarás a México tras tu viaje. Esto se basa en la Sección 214(b) de la Ley de Inmigración, que presume que todo solicitante podría querer quedarse en EE. UU. a menos que demuestre lo contrario.

Los lazos más importantes con México son:

Un empleo fijo.

Estudios activos.

Familia.

Estabilidad económica.

Tener trabajo o estar estudiando aumenta considerablemente la probabilidad de aprobación.

Documentos opcionales (pero recomendables)

Por lo general, el oficial no te pedirá más documentos, pero es prudente llevarlos por prevención, en caso de que te soliciten comprobar arraigo o solvencia económica:

Para demostrar arraigo:

Constancia laboral.

Carta de la empresa.

Constancia de estudios firmada por la institución educativa.

Para demostrar solvencia económica:

Recibos de nómina.

Estados de cuenta bancarios.

Comprobantes de devolución de impuestos.

Puede que no los uses, pero llevarlos te permite responder con mayor solidez si la entrevista se complica.