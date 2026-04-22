Cruzar la frontera de Estados Unidos a pie podría volverse mucho más ágil a partir de ahora. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la expansión del Control Móvil de Pasaportes (MPC) a cruces fronterizos terrestres peatonales en el estado de Washington, una medida que busca reducir tiempos de espera y modernizar el proceso de ingreso al país.

La nueva modalidad comenzará a operar el lunes 20 de abril de 2026 en cuatro puertos de entrada clave: Blaine Peace Arch, Blaine Pacific Highway, Lynden‑Aldergrove y Sumas, todos ubicados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Una frontera más ágil y digital

De acuerdo con la CBP, esta ampliación forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la experiencia de los viajeros mediante el uso de tecnología. Matthew S. Davies, director ejecutivo de Programas de Admisibilidad y Pasajeros de la Oficina de Operaciones de Campo, aseguró que el nuevo paso representa un avance importante.

“Esta ampliación… representa un importante avance en nuestro compromiso de mejorar la experiencia del viajero”, afirmó Davies. Agregó que la implementación del MPC en cruces peatonales permitirá agilizar la entrada a Estados Unidos para los viajeros que cumplen con los requisitos, además de ayudar a reducir la congestión en puntos fronterizos considerados vitales. “Nos dedicamos a aprovechar tecnologías innovadoras como MPC para brindar una experiencia más segura, sencilla y de primer nivel a todos los que ingresan a nuestro país”, señaló.

¿Quiénes pueden usar el Control Móvil de Pasaportes?

La aplicación móvil MPC no está disponible para todos los viajeros, pero sí para un grupo amplio de personas que cruzan regularmente la frontera. Entre quienes pueden utilizar esta herramienta se encuentran:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes legales de Estados Unidos.

Visitantes canadienses con visa B1/B2.

Viajeros que regresan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa y cuentan con una ESTA aprobada.

El principal beneficio es que los usuarios pueden enviar con anticipación la información de su pasaporte y de su viaje desde su teléfono móvil, lo que permite acelerar el proceso una vez que llegan al punto de control fronterizo.

El formulario I‑94 también se puede tramitar antes

La CBP recomendó a los visitantes internacionales solicitar el formulario I‑94 de manera anticipada, ya sea en línea o mediante la aplicación gratuita CBP Link, disponible tanto en la App Store como en Google Play.

Además, quienes usan el Control Móvil de Pasaportes pueden acceder desde la propia app a un enlace directo para solicitar y pagar un I‑94 provisional antes de llegar al cruce fronterizo. Esta opción permite adelantar trámites y contribuye a disminuir los tiempos de espera en los puertos de entrada terrestres.

¿Cómo funciona la app MPC en los cruces peatonales?

La aplicación Mobile Passport Control se puede descargar sin costo en dispositivos Android y iOS. Los usuarios tienen la opción de crear su perfil con los datos de su pasaporte antes de presentarse en un cruce de la CBP, lo que facilita el proceso.

Un solo envío puede incluir hasta 12 perfiles, lo que resulta útil para familias o grupos. Al llegar a los cruces participantes, los viajeros deben tomarse una selfie —una por cada integrante del grupo— y enviar su información directamente a la CBP a través de la aplicación.

Una vez dentro del área de control, es necesario dirigirse a los carriles designados para MPC y presentar el pasaporte o, en su caso, la tarjeta de residente permanente legal al oficial de la CBP, quien concluye el trámite de admisión.

Con esta incorporación de cruces peatonales, el Control Móvil de Pasaportes estará disponible en 60 ubicaciones. Estas incluyen 35 aeropuertos internacionales en Estados Unidos, 14 puntos de inspección previa en aeropuertos, cuatro puertos marítimos de entrada y ahora cuatro cruces fronterizos terrestres a pie.

La CBP considera que esta expansión refuerza su objetivo de "modernizar los procesos migratorios" y adaptarlos a las nuevas formas de viajar.

Con esta medida, cruzar la frontera podría dejar de ser sinónimo de largas filas, al menos para quienes cumplen con los requisitos.