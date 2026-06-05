Una vez más la salud de Galilea Montijo preocupó a sus fans y generó cientos de comentarios luego de que se diera a conocer que padece una enfermedad incurable que la ha obligado a darle un giro de 180 grados a su vida y a modificar sus hábitos, ya que necesita medicarse diario. ¿Qué padecimiento es y qué ha dicho la conductora sobre su estado? Te contamos.

En los últimos meses, la estrella de televisión ha dado de qué hablar por su apariencia física ya que se notó un cambio en su rostro que no pasó desapercibido para sus fans y para miles de usuarios de redes sociales, quienes la han criticado por lucir hinchada y con uno de sus ojos un poco desviado.

Sin embargo, la famosa conductora ha salido a responder sobre estas polémicas y, también, ha dejado en claro los procedimientos estéticos a los que se ha sometido; Del mismo modo, confesó que padece al menos dos enfermedades que la han llevado a cambiar su forma de vivir.

¿Qué enfermedades padece Galilea Montijo?

Galilea Montijo ha revelado públicamente que fue diagnosticada con hipertensión arterial, un padecimiento que se presenta cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos es demasiado alta (de 140/90 mmHg o más).

Pero no sólo eso, sino que la conductora de Hoy también tiene pericarditis, que es la hinchazón e irritación del tejido delgado en forma de saco circundante al corazón; de acuerdo con la Clínica Mayo, esta enfermedad causa un dolor de pecho agudo, el cual se produce cuando las capas irritadas del pericardio se frotan entre sí.

“La hipertensión ya está controlada”, dijo Galilea en un encuentro con medios en 2021. En ese momento “De primera mano” compartió la información y mencionaron que la famosa no sólo padecía presión arterial alta, sino que también la afectaba la pericarditis.

Asimismo, la famosa también dijo que desde que es mamá cuida más su salud por su bienestar y el de sus hijos.

¿Por qué Galilea Montijo debe medicarse de por vida?

La hipertensión es una enfermedad crónica que generalmente no tiene cura, solo control. Los medicamentos son necesarios de por vida porque tratan los síntomas y protegen los órganos. Al dejar de tomarlos, la presión arterial vuelve a subir de inmediato.