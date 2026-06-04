La tensión entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex sigue creciendo y ahora se informó que Kate Middleton y el príncipe William estarían reforzando una estrategia para proteger la imagen de la monarquía ante futuras controversias relacionadas con el príncipe Harry y Meghan Markle. ¿En qué consiste el plan de los futuros reyes de Reino Unido? Te contamos

La relación entre ambos hermanos se convirtió en uno de los temas más seguidos por los medios internacionales después de que Harry y Meghan abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020. Posteriormente llegaron entrevistas, documentales y publicaciones que revelaron diferencias entre los Sussex y otros integrantes de la realeza.

Desde entonces, la familia real le dio la espalda a Meghan y Harry y aunque ellos han intentado volver a la realeza, William y Kate no los perdonan, al contrario, siguen pensando la manera en cómo detenerlos y que sus declaraciones no afecten a la monarquía.

Una fuente le dijo a RadarOnline, que los príncipes se han comprometido a anteponer a la corona británica sobre cualquier cosa, además, se reveló que la pareja está unida en su determinación de blindar a la familia real de nuevas controversias que puedan generar Harry y Meghan.

“William y Kate están más unidos que nunca en lo que respecta a su visión del futuro de la monarquía. A lo largo de los años, han mantenido innumerables conversaciones sobre las responsabilidades que les aguardan, y siempre han llegado a la misma conclusión: la institución debe anteponerse a los intereses familiares. Entienden que tomar decisiones difíciles forma parte del trabajo, y ambos creen que su deber es fortalecer la Corona para las generaciones futuras, aunque esto a veces genere tensiones familiares”, reveló la fuente.

Añadió: “Existe un profundo entendimiento personal entre ellos de que se apoyarán mutuamente cuando surjan los momentos difíciles. Saben que su futuro reinado no se juzgará únicamente por las ceremonias o la popularidad pública, sino por cómo gestionen las crisis y protejan la reputación de la monarquía. En privado, se han comprometido a respaldarse incondicionalmente siempre que los intereses de la Corona y los de los miembros de la familia entren en conflicto”.

Asimismo, el informante declaró que “William opina que la monarquía no puede permitirse mensajes contradictorios en un momento en que la confianza pública sigue siendo tan importante. Cree que debe haber una clara distinción entre quienes desempeñan funciones oficiales en nombre de la Corona y los miembros de la familia cuyas circunstancias se han convertido en objeto de controversia pública. Le preocupa que cualquier difuminación de esos límites pueda generar confusión y socavar los esfuerzos realizados para restaurar la confianza en la institución”.

La fuente aseguró que la princesa de Gales comparte plenamente esta opinión ya aunque “considera que la familia real ha pasado años lidiando con un desafío de reputación tras otro y que no hay margen para la inconsistencia. Cree que cada decisión, por pequeña que parezca, debe evaluarse según su impacto potencial en la credibilidad y la estabilidad a largo plazo de la monarquía”.