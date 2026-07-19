Georgina Rodríguez se encargó de encender los ánimos en redes sociales con una publicación en la que hace alarde de su silueta de infarto, a penas cubierta con un pequeño traje de baño negro.

En la publicación, hecha en Instagram, Georgina aparece junto a su prometido Cristiano Ronaldo disfrutando de su nueva casa y de algunas instalaciones de lujo como sus dos piscinas.

La modelo e influencer aparece usando un conjunto negro compuesto por un bralette de copa amplia y un bikini de hilo de su marca Mimoa que ayudaron a delinear su figura de impacto y curvas trabajadas.

En el video aparece nadando junto al jugador portugués, quien usó un traje de baño blanco y googles para el agua.

Sus recientes publicaciones en redes sociales surgen después de que Ronaldo terminara su participación en el Mundial 2026 con la selección portuguesa luego de caer ante España en los octavos de final.

Georgina mostró su apoyo a Cristiano luego de haber abandonado el estadio de Dallas con lágrimas en los ojos y sentimientos encontrados por retirarse de los Mundiales sin haber ganado una Copa en toda su carrera.

Según dijo la estrella del futbol en una conferencia de prensa, este Mundial fue el último de su carrera: “Sí, ha sido mi último Mundial, pero ahora tendré tiempo para pensar, estar con mi familia y la vida continúa”.

Y agregó: “Mañana me despertaré con la conciencia tranquila, porque lo di todo. Gané tres títulos para Portugal y Portugal no había ganado ninguno antes de mi”.

Desde el año pasado se ha comentado que Cristiano tiene planes personales importantes luego de terminar el Mundial, como llevar al altar a Georgina Rodríguez tras más de 10 años juntos y un año de compromiso.

La pareja de celebridades planea casarse durante este verano en Madeira, Portugal. La boda cristiana tendría lugar en la Catedral de Funchal, posteriormente, la recepción se celebraría en un elegante hotel, de acuerdo con datos publicados por el medio portugués Jornal da Madeira.

Georgina habló en una entrevista con ELLE sobre el espectacular anillo valuado en más de 3 millones de dólares que recibió de Ronaldo, asegurando entre risas que era “lo mínimo” que podía tener después de tantos años de espera.

“Es precioso. Es lo mínimo que podía ofrecerme después de diez años de espera (risas). La verdad es que, cuando me propuso matrimonio, era lo último que tenía en mente”, señaló la estrella de Soy Georgina.

Por su parte, el futbolista detalló en una entrevista que la boda se llevará a cabo de manera privada y sencilla, ya que a la celebridad de la televisión “no le gustan las grandes fiestas, le gustan las cosas privadas”.