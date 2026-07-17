Después de la polémica por sus comentarios sobre los perros y del comunicado emitido por TV Azteca, Pedro Sola visitó junto con el equipo de Ventaneando la fundación Yaakunah, que se encarga de rescatar, rehabilitar animales y dar terapias asistidas con ellos. El conductor aseguró que la experiencia fue tan emotiva que estuvo a punto de llorar.

Acá te contamos todo lo que dijo el conductor de Ventaneando y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿Por qué Pedro Sola y sus compañeros de Ventaneando visitaron un refugio de perros?

La semana pasada, Pedro Sola desató una fuerte polémica en redes sociales tras afirmar que le daban ganas de lanzar carne envenenada a los perros y disparar contra sus dueños.

Tras este desafortunado comentario, usuarios de redes sociales y organizaciones defensoras de los animales se pronunciaron en contra del conductor, exigiendo su despido e incluso interponiendo una denuncia ante la Fiscalía por presunta apología al maltrato animal e incitación a la violencia.

TV Azteca emitió entonces un comunicado en el que aseguró que las palabras de Pedro Sola no reflejan los valores que promueve como organización. Además, anunció la implementación de distintas medidas para fortalecer una cultura de respeto hacia los animales entre su personal, entre ellas un programa de sensibilización sobre bienestar animal y capacitación para equipos corporativos y de producción.

¿Por qué Pedro Sola se emocionó y estuvo a punto de llorar al visitar un refugio de perros?

Durante la emisión de este viernes de Ventaneando, Pedro Sola y sus compañeros revelaron que visitaron la fundación Yaakunah, donde conocieron distintos casos de perros que fueron rescatados tras sufrir abandono.

Mientras compartían su experiencia, Mónica Castañeda le preguntó al conductor cuántas veces había convivido con tantos perros al mismo tiempo.

"Nunca en mi vida. Y para mí fue una experiencia muy peculiar porque, curiosamente, cuando hay perros a mi alrededor... en primer lugar, a mí no se me acercan. Yo no sé por qué, yo creo que me huelen que no soy cariñoso, pero tampoco me dan miedo... simplemente no estoy acostumbrado. Hoy que estuve con tantos perritos a mi alrededor, sentí unas emociones muy extrañas...", aseguró el conductor.

Castañeda agregó que incluso acarició a varios perros del refugio, algo que nunca había hecho.

"Hasta los tocaste, cosa que no había hecho", comentó la conductora.

A lo que Pedro Sola respondió:

"Todos estaban muy cariñosos, tranquilos, ni ladraban...".

La visita también conmovió al conductor, quien reconoció que estuvo a punto de romper en llanto.

"Jamás hubo un momento incómodo, la verdad todo fue muy emocionante. A mí me dio mucho gusto que lo hayas hecho", expresó Mónica Castañeda.

Pedro Sola confesó:

"Me sentí muy emocionado, dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve y me dio mucha emoción".

El segmento concluyó con el anuncio de que el reportaje completo sobre la visita a la fundación Yaakunah será transmitido el próximo lunes. Sin embargo, durante la emisión se mostró un adelanto en el que se aprecia a Pedro Sola acariciando a uno de los perros rescatados.

🐕 Huellitas llenas de amor y esperanza.

Visitamos el centro de cuidado y desarrollo Yaakunah, un espacio dedicado al amor y la rehabilitación de perritos que lamentablemente fueron abandonados.🐶❤️ pic.twitter.com/WwFtQ07YnC — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 17, 2026

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

En X, numerosos usuarios cuestionaron la visita de Pedro Sola y del equipo de Ventaneando al refugio, al considerar que se trató de una estrategia para contener la polémica.

Entre los comentarios destacan: