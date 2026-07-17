Rodrigo De Paul es uno de los referentes de la Selección Argentina y, actualmente, es considerado de los jugadores más guapos del Mundial 2026, según varios rankings que circulan a nivel internacional. El mediocampista de la Albiceleste es toda una celebridad y, por tal motivo, es que muchos se preguntan si tiene pareja; la respuesta es sí, la novia del futbolista es Tini Stoessel, una exitosa cantante argentina que se volvió famosa por ser estrella de una serie de Disney. ¡Conócela!

Ahora que Argentina se encuentra en la final de la Copa Mundial de la FIFA ha crecido el interés por conocer la vida de las principales estrellas de su selección, entre éstas Rodrigo de Paul, uno de sus jugadores más cercanos a Lionel Messi. El mediocampista, de 32 años, lleva una vida llena de glamour y esto también se debe a su romance con una de las cantantes más populares de Latinoamérica: Tini Stoessel.

Su historia de amor ha despertado el interés de millones de aficionados, quienes buscan conocer quién es Tini, cuántos años tiene, cómo comenzó su carrera y cómo conoció al futbolista.

¿Quién es Tini Stoessel?

Martina Stoessel Muzlera, conocida artísticamente como Tini Stoessel o simplemente Tini, nació el 21 de marzo de 1997 en Buenos Aires, Argentina. Es cantante, actriz, compositora y modelo. Alcanzó la fama internacional gracias a su papel como Violetta Castillo en la serie "Violetta", una de las producciones más exitosas de Disney Channel en América Latina y Europa.

Tras el fenómeno televisivo, inició una exitosa carrera musical que la llevó a realizar giras internacionales y colaborar con artistas de talla mundial. Además, también es reconocida por haber grabado el tema central de la película de Disney, Frozen, “Libre soy”, en la adaptación oficial para Latinoamérica.

¿Cómo se conocieron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

La pareja comenzó a salir a finales de 2021 y se convirtió en uno de los romances más comentados de Argentina. Tras una breve ruptura en 2023 por cuestiones de agenda, se reconciliaron y consolidaron su relación. Actualmente, Tini ha sido vista apoyando activamente al futbolista durante la Copa del Mundo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se comprometieron y, de acuerdo con medios internacionales, su boda podría celebrarse el próximo 18 de diciembre de 2026.

¿Quién es Rodrigo De Paul?

Rodrigo De Paul es un futbolista argentino que juega como mediocampista y es una de las piezas clave de la Selección Argentina. Fue campeón del Mundial de Qatar 2022 y se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del combinado dirigido por Lionel Scaloni.

¿Cuántos años tiene Tini Stoessel?

Tini nació el 21 de marzo de 1997, por lo que actualmente tiene 29 años.