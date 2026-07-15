Un video protagonizado por varios argentinos se ha vuelto viral en las últimas horas y ha generado una ola de señalamientos en redes sociales después de que dijeran que no se consideraban latinos, sino “europeos”. El clip provocó miles de reacciones en contra de los argentinos, a quienes criticaron por negar sus raíces indígenas.

La frase “No somos latinos, somos europeos” despertó controversia, más ahora que recién Argentina llegó a la final del Mundial 2026 tras enfrentarse a la selección inglesa, encuentro que fue polémico y que al terminar siguió dando de qué hablar por las confrontaciones entre jugadores.

Los internautas mostraron su indignación tras ver el video en el que varios argentinos señalan que no se sienten latinos y muchos menos sienten orgullo de formar parte de América Latina. “Argentina no es latina”, “Los argentinos somos europeos”, “Todos los argentinos somos mitad europeos, eso es una realidad” y “En Argentina nuestra ascendencia no es latina” son sólo algunas de las frases que mencionan en el clip que ya cuenta con miles de comentarios.

En el video los usuarios les recordaron que Argentina forma parte de Latinoamérica aunque no les guste: “Por favor, España, necesitamos que ganes”, “LOS EUROPEOS: Yo ni los topo, solamente a las Malvinas”, “EUA dicen que son América y Argentina dice que son europeos, o sea, ¿cómo?”, “Jajajaja entonces los mexicanos somos también españoles y por ende, europeos” y “¿Y ganan en euros ?” fueron algunas de las reacciones.

El video se convirtió en tendencia debido a que toca un tema relacionado con la identidad nacional y cultural.

@hispanixs Por qué los Latinos no apoyan a Argentina en esta Copa del Mundo? 🏆⚽ ♬ original sound - Hispanixs

¿Por qué algunos argentinos se consideran europeos?

Según expertos, algunos argentinos destacan el origen de sus antepasados y la influencia de la inmigración europea en costumbres, arquitectura, gastronomía y tradiciones. Sin embargo, especialistas en historia y ciencias sociales señalan que la identidad argentina es el resultado de múltiples influencias, incluyendo pueblos originarios, inmigración europea, comunidades africanas y procesos históricos propios de América Latina.