Lionel Messi es el futbolista más polémico del Mundial 2026 esto debido al supuesto favoritismo que ha mostrado la FIFA hacia el jugador y la selección de Argentina, preferencia que los habría llevado hasta la semifinal y a una posible final en contra de España. Esta situación tiene enojados a varios aficionados del futbol, al grado de que han dejado de considerar al argentino como uno de sus futbolistas favoritos. “Podrá ganar la Copa, pero el respeto ya lo perdió”, es la frase que repiten los internautas.

En redes sociales ha comenzado a circular un intenso debate entre aficionados sobre si el astro argentino podría conquistar un nuevo título mundial y, al mismo tiempo, enfrentar un desgaste en la percepción de una parte del público. La discusión ha cobrado fuerza tras decisiones arbitrales y actuaciones polémicas en el Mundial 2026.

El debate surgió luego de que algunos usuarios cuestionaran diferentes episodios ocurridos durante el campeonato. Entre los argumentos que más se repiten están:

1. Las decisiones arbitrales a favor de Argentina

Uno de los temas más comentados ha sido el arbitraje en los partidos de la Albiceleste. En redes sociales, miles de aficionados señalaron que algunas decisiones del VAR y del cuerpo arbitral favorecieron a Argentina, especialmente en jugadas relacionadas con penales y faltas.

2. Acusaciones de supuesto favoritismo hacia Messi

Cada vez que Argentina avanzó de ronda, resurgieron publicaciones que aseguraban que la FIFA quería que Lionel Messi llegara nuevamente a la final.

3. El comportamiento de algunos aficionados argentinos

Otra polémica surgió fuera de la cancha debido al comportamiento de algunos seguidores de la Albiceleste. Videos virales mostraron discusiones con aficionados rivales, burlas tras algunas eliminaciones y cánticos que fueron ampliamente comentados en plataformas como X, TikTok e Instagram.

4. El debate sobre si este es el "último Mundial" de Messi

La posibilidad de que este sea el último Mundial de Lionel Messi ha incrementado la atención en cada partido, sobre todo, porque consideran que Infantino (gran admirador del jugador argentino), podría intervenir para que gane el campeonato.