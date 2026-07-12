Sofia Vergara está celebrando su cumpleaños número 54, más bella y sexy que nunca. En una publicación que hizo en Instagram, la actriz presumió su viaje de celebración a bordo de un lujoso yate en Italia.

En las imágenes, la celebridad aparece luciendo la impresionante silueta que conserva a su edad apenas ataviada con un traje de baño rojo de dos piezas que ayudó a enmarcar su vientre plano y curvas trabajadas.

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Sofía modeló un bikini de cintura baja, a juego con un sostén de copa amplia, combinado con brazaletes plateados y un fino collar. La actriz posó sentada sobre un pareo de colores, con el mar detrás de ella.

“¡Estoy muy feliz por todo el cariño que me dieron ayer! ¡Fue el mejor cumpleaños de mi vida! ¡Y ​​gracias a Italia por mis 300 pasteles! ¡54 es un buen número!”, escribió en la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios.

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La estrella de Modern Family viajó a Italia junto a su familia y un grupo de amigos para celebrar su cumpleaños; además de la publicación en su feed, la actriz mostró detalles de su celebración a través de las stories de Instagram, en ellas presumió sus pasteles, además de los glamorosos looks que usó.

Según se sabe, las celebraciones iniciaron en Florida, con una reunión en el exclusivo restaurante Papi Steak de Miami. Page Six informó que Sofía y sus invitados gastaron miles de dólares al pedir el menú de lujo; después de ello, viajó a Europa.

Sofía Vergara ha dejado claro que mantener su figura no es producto del azar, sino de una combinación de disciplina, ejercicio y hábitos saludables. La celebridad colombiana reveló que, cuando disfruta de algún antojo, compensa al día siguiente con entrenamientos más intensos, siguiendo su famosa filosofía: “¡Sin dolor, no hay pastel!”.

Vergara también contó que su relación con la comida cambió desde que se mudó a Los Ángeles en 2005. Explicó que adoptó una alimentación más equilibrada, optando con mayor frecuencia por sushi, ensaladas y opciones más ligeras, dejando atrás los platillos con alto contenido de grasa que antes consumía con regularidad.

La actriz atribuye su apariencia a un estilo de vida saludable: en varias ocasiones ha afirmado que no fuma, consume alcohol con moderación, procura dormir bien y evita los excesos.