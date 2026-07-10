Kylie Jenner acaparó la atención en redes sociales tras presentar una nueva colección de bikinis que destaca por sus diseños atrevidos y siluetas minimalistas. La empresaria e influencer compartió imágenes y videos de la campaña, en los que luce varios modelos de diminutos trajes de baño, desatando miles de reacciones entre sus seguidores y consolidando una vez más su influencia en el mundo de la moda.

La estrella de 28 años anunció el lanzamiento de una nueva colaboración entre su firma de ropa Khy y la marca Frankies Bikinis, fundada por Francesca Aiello. Para promocionar la colección, ambas protagonizaron una campaña inspirada en un ambiente veraniego y lleno de glamour denominada Fever Dream.

Kylie Jenner just teased a new swimwear collection 👀



Directed by Daniel Sachon



[📸: @dsachon , @bennncareyyy , @frankiesbikinis ] pic.twitter.com/byCcJjTfQF — Complex (@Complex) July 9, 2026

A través de Instagram, Jenner reveló que esta es la segunda ocasión en que trabaja junto a Aiello y expresó su entusiasmo por mostrar el resultado de la alianza. La empresaria acompañó la publicación con imágenes en las que modela diversos bikinis de tiras, piezas que resaltan su figura y que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales. La nueva colección estará disponible a partir del 14 de julio.

oh please kylie jenner pic.twitter.com/9Hm6Z69VuF — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) July 9, 2026

La relación profesional entre Jenner y Aiello comenzó en julio de 2025, cuando lanzaron la línea Cloud Cups by Frankies Bikinis x Khy, una propuesta que combinaba la estética característica de ambas marcas. Ahora, las diseñadoras vuelven a unir fuerzas con una colección que busca celebrar la confianza, la feminidad y el estilo californiano.

Desde la cuenta oficial de Khy, la nueva propuesta fue definida como una colección inspirada en “el arte de ser visto y los momentos intermedios”, reflejando una esencia relajada y sofisticada al mismo tiempo.

Por su parte, Francesca Aiello aseguró que volver a colaborar con Jenner ha sido una experiencia especial. Según explicó, ambas se inspiraron en la ciudad de Los Ángeles, lugar donde crecieron y que sirvió como punto de partida para el desarrollo creativo de las prendas.

La diseñadora señaló que revisaron piezas vintage de sus propios guardarropas para encontrar referencias únicas y sensuales que capturaran la esencia de la ciudad. El resultado fue una línea integrada por estampados llamativos, detalles divertidos y cortes diseñados para destacar la silueta.

Uno de los momentos más comentados de la campaña muestra a Jenner y Aiello compartiendo risas mientras lucen bikinis rosas con acabados brillantes y detalles cromados, una imagen que resume la estética fresca y veraniega de la colección.

El éxito de esta colaboración llega en un momento clave para Khy, la marca que Kylie Jenner lanzó oficialmente a finales de 2023. La empresaria presentó el proyecto con una fotografía en la que aparecía usando una gabardina negra de efecto piel, acompañada únicamente del mensaje: “Conoce a Khy”.

Kylie by Daniel Sachon for khy x frankies bikinis’ second collection, fever dream pic.twitter.com/Zc6r08NVrC — Kylie Jenner Source (@jennersource97) July 9, 2026

Desde entonces, la firma ha ampliado su presencia en la industria de la moda mediante distintas colaboraciones y colecciones exclusivas. Actualmente, Jenner continúa al frente de varios negocios exitosos, entre ellos Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Khy y la marca de bebidas Sprinter.

Mientras tanto, uno de sus proyectos más comentados en el pasado, Kylie Swim, parece haber quedado en segundo plano. La línea de trajes de baño prácticamente desapareció de internet y hoy solo permanece activa una cuenta de Instagram sin actualizaciones recientes.

Con esta nueva apuesta junto a Frankies Bikinis, Kylie Jenner demuestra que sigue siendo una de las figuras más influyentes del sector, capaz de convertir cada lanzamiento en un fenómeno viral y marcar tendencia con algunos de los bikinis más llamativos del verano.