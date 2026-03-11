Kylie Jenner rompió el internet luego haber compartido una sesión fotográfica que realizó junto al fotógrafo Mert Alas (@mertalas) para la revista Vanity Fair, donde la empresaria aparece en la portada principal para marzo.

En la publicación que hizo en Instagram, Kylie aparece luciendo atrevidos atuendos que resaltaron su figura de ensueño, dentro de un elegante set con muebles vintage y decoración en tonos oscuros.

En una de las imágenes, la menor de las Kardashian Jenner aparece modelando sólo un abrigo corrugado de gran volumen, con medias minimalistas y tacones de aguja.

Los grandes atuendos llegaron en otras imágenes en las que se aprecia la también modelo luciendo un conjunto lencero negro de sostén de copa amplia y un bikini de cintura alta.

Sus fanáticos quedaron embelesados con una foto en la que aparece recostada de lado en una cama sólo usando medias transparentes y zapatos negros. “Qué día de ensueño @vanityfair @metelas”, escribió bajo la publicación.

Además de la sesión, Kylie, que sale con el actor Thimothée Chalamet dio una entrevista exclusiva en la que reveló que desea tener más hijos. La estrella es madre de los niños Stormi y Aire que tuvo con Travis Scott.

Kylie Jenner went crazy here pic.twitter.com/qsVITovH4G — Kardashians Jenner (@Kardashians06) March 11, 2026

Ella dijo: “En los últimos años de mis 20, quiero centrarme sólo en mí, mis negocios, mi trabajo, viajar con mis hijos, disfrutar de mis hijos, y luego... quiero tener más hijos…”.

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet parece ir cada vez más en serio. De acuerdo con una fuente citada por Us Weekly, la pareja ya ha hablado sobre la posibilidad de comprometerse este mismo año, lo que ha intensificado los rumores de boda entre los seguidores de ambas celebridades.

Según el informante, Jenner incluso habría comenzado a referirse al actor nominado al Oscar como su “marido” en conversaciones privadas. “Kylie definitivamente manda, y a Timothée le encanta. Es un gran equilibrio entre sus personalidades y funciona”, aseguró la fuente sobre la dinámica de la relación.

Otra fuente consultada por Page Six afirmó que las estrellas habrían estado viviendo juntas en secreto desde hace aproximadamente un año y que se comportan “como si ya estuvieran básicamente casadas”.

Además, el actor se habría acercado mucho a los hijos de Jenner, lo que reforzaría la idea de que la relación está entrando en una etapa más seria.