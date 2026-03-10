Decenas de usuarios en redes sociales consideraron despectiva la forma en la que Kunno se refirió a Cazzu en una plática que tuvo con sus compañeros de La Casa de los Famosos. En medio de la controversia que rodea la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el influencer llamó “la otra artista” a la cantante argentina, a la par que dio explicaciones sobre cómo surgió el romance de la polémica pareja.

Durante una reciente plática que Kunno sostuvo con dos de sus amigas dentro de la Casa de los Famosos de Telemundo, el influencer nuevamente habló de Nodal y Ángela a pesar de que recibe cientos de críticas y señalamiento por parte de internautas, quienes aseguran que se “cuelga” de la fama de ellos.

Fue en una charla con algunas de las participantes del reality show en la que Kunno dio detalles de cómo terminó la relación de Cazzu y Nodal y cómo empezó éste su romance con la hija de Pepe Aguilar. Al referirse a la argentina lo hizo como “La otra artista”, sin mencionar su nombre.

Aunque más adelante si se refirió a la intérprete de “Con Otra” como Cazzu, los usuarios de redes sociales se indignaron, ya que señalaron que tanto él como Nodal y Ángela evitan decir su nombre.

“Él tuvo una relación con otra artista, tuvo una hija con esa artista y se separaron (...) todo es reciente, sí todo es reciente, o sea este año, apenas cumplieron un año, o sea tenemos más yo y ella de amistad que ellos de relación”, dijo Kunno.

En un momento el influencer señala que ha coincidido con “la otra artista” en varios eventos, incluso con Belinda (a quien sí menciona por su nombre); posteriormente, dijo que ambas hasta ahora lo han tratado bien, a la vez que aseguró que han sido “muy amables”.

“De mis amigos no tengo nada malo que decir, nunca, incluso de las otras chicas, o sea, yo no tengo nada malo que decir porque también en el momento en que compartí tal cual con Belinda y Cazzu o sea ambas conmigo también fueron super super amables, super abiertas, de hecho, en mi cumpleaños 21 coincidí en una fiesta con Cazzu y me festejó y todo porque la verdad también su música me gusta mucho, o sea también ambas han sido muy buenas”, dijo.

Tras difundirse el video, las críticas no tardaron en aparecer. En redes sociales, seguidores de Cazzu defendieron a la cantante y recordaron su trayectoria dentro de la música urbana en América Latina. Algunos comentarios señalaron que el influencer “ignoró deliberadamente” el nombre de la artista, mientras otros acusaron a Kunno de intentar generar polémica para ganar visibilidad.

“Cancelar a Kunno”, “Lo sabíamos, el Kunno está ahí para ayudar a los Aguilar, era obvio”, “Qué deplorable el Kunno por minimizar la situación”, “Casi ni se nota que tiene prohibido decir el nombre de Cazzu”, “No que no iba a hablar de los que no estaban” y “CAZZU, se llama CAZZU”, fueron algunas de las reacciones.

LEE MÁS: Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu