Cazzu rompió el silencio sobre varias polémicas recientes, vinculadas a su pasada relación con Christian Nodal, durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, hecha por Tanya Charry tras un concierto en Argentina. ¿Qué dijo? continuación te dejamos los detalles.

En sus declaraciones, la cantante abordó temas como la importancia de contar su propia verdad en medio de los dimes y diretes entre ella, su ex y Ángela Aguilar, así como las críticas que ha recibido y la controversia generada por la canción Rosita de Rauw Alejandro y Jhyco, donde se menciona indirectamente su relación pasada con Nodal y cómo se casó con su esposa a días de haber anunciado su separación.

Durante la charla, La Jefa habló sobre el peso que tienen sus palabras en el público y cómo ha aprendido a manejar la exposición mediática. Según explicó, con el tiempo tomó conciencia de que su historia personal puede impactar a muchas personas, por lo que intenta ser prudente al hablar públicamente.

Sin embargo, aseguró que cuando siente que es necesario aclarar algo, prefiere decir su verdad sin rodeos como lo ha hecho a través de su tiradera y como lo hizo meses después de la boda de Nodal, en 2024, durante una entrevista con La Joaqui en la que reveló que se enteró de la polémica relación de su ex en redes sociales.

Uno de los temas que abordó durante la primera parte de la entrevista con Tanya fue la polémica generada por Rosita, canción en la que aparece la frase “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que provocó que muchos usuarios en redes sociales relacionaran la letra con la vida personal de la cantante argentina y el movimiento exprés de Nodal con Aguilar que terminó en dos bodas, una en Roma y otra en Morelos.

Cazzu explicó que no le agradó que su historia personal fuera utilizada como referencia dentro de una canción, especialmente por la manera en que el público terminó interpretándolo. A pesar de la controversia que se generó en internet en torno a esto, dejó claro que no se arrepiente de haber expresado su molestia cuando el tema comenzó a viralizarse.

“No, para nada. No. Yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida”, señaló la cantante. “La paz que siento en este momento, como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa”, agregó.

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, también habló sobre cómo ha aprendido a lidiar con las críticas y la opinión pública. De acuerdo con sus palabras, entiende perfectamente que no todas las personas estarán de acuerdo con lo que dice o hace, y considera que eso forma parte natural de la exposición que implica su carrera artística.

En ese sentido, la intérprete dejó claro que no busca agradar a todo el mundo ni construir una imagen perfecta. “No quiero que todo el mundo me ame”, señaló, destacando que los diferentes puntos de vista también forman parte de la opinión pública que se genera alrededor de las celebridades mediáticas como ella.

“Soy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame porque creo que no es real. Creo que la gente, a veces, no está de acuerdo. A veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees y eso está bien”, apuntó.

Por su parte, Cazzu también habló del texto que lanzó Nodal en su canal de difusión después de su tiradera, en el que involucró a su hija Inti para atacarla y exponer la presunta prohibición que tiene de ver a la niña.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”, arremetió.

La entrevista de Cazzu con el programa de televisión levantó la expectativa poco después de que se filtrara una foto de ella con la reportera Tanya Charry tras uno de sus conciertos en la Movistar Arena de Buenos Aires la semana pasada.

Si bien dicha foto desapareció de las cuentas oficiales de Instagram, los fans la recuperaron en sus cuentas, especulando sobre lo que se destaparía en dicha entrevista y que tanta conversación habría en torno a Nodal y todo el escándalo que no termina.