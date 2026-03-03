Selena Gomez es nuevamente objetivo de críticas y burlas en redes sociales por reaparecer en el podcast Friend Keep Secrets besando los pies de su esposo, el anfitrión Benny Blanco, días después de que éste los mostrara sucios y se tirara un gas en pleno programa.

La cantante y empresaria fue invitada al segundo episodio del programa de su esposo después de que éste se hiciera viral en redes sociales por aparecer descalzo y con los pies sucios, casi negros, en plena transmisión.

Durante su aparición estelar, Selena Gomez aparece sentada en el suelo, inclinándose para besar los dedos del pie de Blanco mientras él lo tenía apoyado sobre una mesa de café. “Me gustó eso. Me hizo sentir bien. Te quiero mucho”, reaccionó él, a lo que la actriz respondió en tono juguetón pidiéndole que no lo convirtiera en “un momento”.

Durante la charla con sus amigos, también presentadores, Lil Dicky (Dave Burd) y su esposa Kristin Batalucco, Blanco confesó que suele intentar moderar sus demostraciones públicas de afecto hacia Gómez. “Intento con todo mi cuerpo no quedarme con los ojos abiertos cuando me mira”, comentó, antes de añadir que el beso en el pie lo hizo sentir especial y querido.

Sin embargo, el episodio no fue bien recibido por todos. Usuarios en X y fanáticos de la cantante criticaron la escena con comentarios negativos y calificativos despectivos, cuestionando la naturaleza de la demostración de cariño, además la higiene del productor.

Gomez está siendo señalada como “repugnante” y “asquerosa”, además le han cuestionado su lado feminista y la imagen que le da a todas aquellas fans que la consideran un ejemplo a seguir.

“Ew, y ella se supone que debe ser nuestra reina feminista”, “Estoy avergonzada por ella”, “Selena, no puedo creer que hicieras esto. ¿Cómo pudiste?”, “Si Selena hace eso en público, ¿qué no hará en privado?”. “Tengamos en cuenta que ella le rogó que saliera con ella. Necesita hacer esto, de lo contrario Benny la dejará”, “El amor es ciego y no tiene olor”, “Desearía que no estuviera desesperada por demostrar algo por la forma en que ha estado impulsando esta relación. Espero que realmente disfrute el momento y no intente jugar a ser amorosa, segura y desagradable”, comentaron algunos usuarios en X.

🚨 Selena Gomez shows affection to Benny Blanco’s f33t on his new podcast following the d*rty feet controversy, by kissing it. pic.twitter.com/S5EHuLuXDh — Selena Charts | Fan Account (@selenagoncharts) March 3, 2026

Por su parte, otros han señalado que Selena se está "humillando por migajas de amor" y que Benny disfruta de degradarla en cada oportunidad que se le presenta: “Su relación es un ritual de humillación para ella”, “Necesito saber qué tipo de brujería le hizo para que ella le bese los pies sucios”.

Entre los comentarios se lee el deseo de muchos de que dicha escena haya sido hecha con inteligencia artificial.

Después de que el productor de música se hiciera viral en redes por sus pies sucios y su gas, éste fue invitado al programa de Jimmy Kimmel Live!, en el que se justificó diciendo que los pisos donde estaban haciendo el programa estaban sucios y que él estaba puliendo detalles del estreno del podcast descalzo.

En el programa Blanco mostró sus pies limpios y dijo: “Está bien, primero que todo, es culpa de la instalación, no mía (...) ¡Tengo los pies geniales!”.

Mientras el camarógrafo le hacía zoom a sus pies, Blanco resaltó que estaban limpios.

Por su parte, mientras vacacionaba en México con sus amigas, Selena Gomez fue blanco de críticas por la dudosa higiene de su esposo; sus fans le pidieron que se “divorciara de él inmediatamente” por dejarla en “vergüenza”, mientras que sus haters se burlaron de ella con agresiones verbales en internet.