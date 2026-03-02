TE RECOMENDAMOS

Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por "graves riesgos" para su seguridad ante el conflicto con Irán.

¿QUÉ LUGARES DEBEN ABANDONAR LOS CIUDADANOS DE EU EN ORIENTE MEDIO?

• Baréin

• Egipto

• Irán

• Irak

• Israel, Cisjordania y Gaza

• Jordania

• Kuwait

• Líbano

• Omán

• Catar

• Arabia Saudita

• Siria

• Emiratos Árabes Unidos

• Yemen

Los estadounidenses que necesiten asistencia del Departamento de Estado para organizar su salida por medios comerciales pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana al: +1-202-501-4444 (desde el extranjero) y al +1-888-407-4747 (desde EE.UU. y Canadá).

