El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró este lunes que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y "llevarán algo de tiempo" hasta alcanzar los objetivos. También reconoció que requerirán "trabajo duro" y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas.

"Esta no es una operación de un día. Costará algo de tiempo alcanzar los objetivos del Comando Central y la fuerza conjunta que han sido asignados. En algunos casos requerirá trabajo difícil y duro. Esperamos asumir nuevas pérdidas, pero como siempre trabajaremos para minimizarlas", indicó en una rueda de prensa en el Pentágono.

Caine aseguró que el operativo está "escalando" después de 57 horas continuadas de operaciones militares que, dijo, son parte de la "fase inicial" y que requerirán el envío de nuevas tropas en el futuro.

"Este despliegue incluye miles de tropas de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, centenares de cazas avanzados de cuarta y quinta generación, decenas de aviones de reabastecimiento y las escuadras de ataque de los portaaviones Ford y Lincoln y sus componentes aéreos", detalló Caine.

El jefe del Estado Mayor Conjunto dijo que el comandante del Comando Central, el almirante Brad Cooper, "estará recibiendo fuerzas adicionales incluso durante el día de hoy. Este aumento de fuerzas rápido demuestra nuestras capacidades conjuntas para adaptarnos y proyectar poder cuando nosotros decidamos".

"Hemos sido sistemáticos en los ataques a los iraníes: centro de mando y control, infraestructuras, fuerzas navales, lugares de misiles balísticos e infraestructura de inteligencia", indicó Caine, que reveló que también están realizando ciberataques.

"El impacto combinado de estos ataques es rápido, preciso (...) y ha resultado en el establecimiento de superioridad aérea local", añadió el general.