San Antonio, Texas, es un destino que combina historia, naturaleza, gastronomía y diversión familiar como pocos en Estados Unidos. Sus más de 300 años de historia conviven con el encanto del río San Antonio, una vibrante oferta gastronómica y espacios culturales llenos de arte.

Además, su cercanía con México lo convierte en una opción accesible: se encuentra a dos horas en avión desde la Ciudad de México y aproximadamente a dos horas por carretera desde Monterrey.

Ya sea que viajes por primera vez o regreses para descubrir algo nuevo, San Antonio tiene una selección de actividades perfectas para niñas y niños de todas las edades. Aquí te presentamos las atracciones imperdibles para un viaje familiar inolvidable.

1. San Antonio Zoo: diversión asegurada para los más pequeños

El San Antonio Zoo es una parada obligatoria para las familias. Aquí, niñas y niños pueden maravillarse con elefantes, hipopótamos, jirafas y muchas otras especies, pero también disfrutar de actividades interactivas como:

Paseos en carrusel.

Pintura facial.

Bailes y actividades guiadas por personajes infantiles.

El recorrido es amplio, por lo que llevar suficiente agua es una gran idea para hacer más cómodo el paseo.

2. SeaWorld San Antonio: espectáculos, adrenalina y zona infantil

Si buscas un día completo de diversión, SeaWorld San Antonio es la elección perfecta. Este parque, uno de los más populares de Estados Unidos, ofrece:

Espectáculos de leones marinos, belugas, delfines y orcas.

Montañas rusas para amantes de la adrenalina.

para amantes de la adrenalina. Atracciones acuáticas.

Una zona familiar de Plaza Sésamo, ideal para los más pequeños.

SeaWorld se ubica en la zona de Westover Hills, al oeste de la ciudad. Muy cerca están Aquatica y Discovery Point, parques acuáticos y de interacción con fauna marina que complementan la experiencia.

3. Six Flags Fiesta Texas: emociones para todas las edades

Otro punto fuerte del turismo familiar en San Antonio es Six Flags Fiesta Texas, famoso por sus montañas rusas y zonas temáticas. Aunque muchas atracciones están diseñadas para quienes disfrutan la velocidad y las alturas, el parque cuenta también con áreas amigables para niñas y niños, espectáculos y juegos tranquilos.

4. The Tower of the Americas: vistas panorámicas increíbles

Desde el Tower of the Americas, en el Hemisfair Park, tendrás una vista espectacular de la séptima ciudad más grande de Estados Unidos. El mirador, a 190 metros de altura, cuenta con espacios interiores y exteriores para contemplar la ciudad.

Dentro del edificio encontrarás una exposición dedicada a las Seis Banderas de Texas, perfecta para que las y los niños aprendan más sobre la historia local. La cámara fotográfica es imprescindible: las postales desde aquí son inigualables.

5. The DoSeum: aprendizaje y juego en un mismo lugar

The DoSeum es el museo número uno para niñas y niños en San Antonio. Con 70,000 metros cuadrados de exhibiciones interactivas, fomenta el aprendizaje por medio del juego. Sus espacios están diseñados para estimular la creatividad y la curiosidad, lo que lo convierte en un imperdible para familias con pequeños de edad preescolar y primaria.

6. Witte Museum: historia natural para explorar en familia

Para los pequeños amantes de la ciencia y la naturaleza, el Witte Museum ofrece exhibiciones de historia natural, flora, fauna y, especialmente, dinosaurios. Sus montajes interactivos permiten que los niños comprendan mejor la evolución de la región y se acerquen al conocimiento científico de una forma entretenida.

7. San Antonio River Walk: el paseo más emblemático de la ciudad

El San Antonio River Walk es uno de los puntos más famosos y fotografiados de la ciudad. Se trata de un paseo peatonal a nivel del río, un poco por debajo de la calle principal, al que se accede por diversas escaleras ubicadas por todo el centro.

Niñas y niños disfrutarán:

La vegetación y fauna del entorno.

Los puentes icónicos.

Los caminos rodeados de tiendas, restaurantes y música.

Es un recorrido ideal para caminar en familia y contemplar la esencia de San Antonio.

8. Hopscotch: arte inmersivo para todas las edades

En Hopscotch, ubicado en 711 Navarro St., las familias pueden entrar a un mundo de arte interactivo. Las salas están llenas de luz, proyecciones, murales, arte digital y experiencias sensoriales que responden al movimiento.

Entre sus instalaciones encontrarás:

Cuartos llenos de pelotas.

Espacios que retan la perspectiva.

Áreas dedicadas a la reflexión y la imaginación.

A los niños les encantará la experiencia… ¡y tú saldrás con fotos increíbles!

9. Parques para relajarse: naturaleza en medio de la ciudad

San Antonio está lleno de parques y áreas verdes perfectas para descansar entre una actividad y otra. Hemisfair Park, por ejemplo, ofrece fuentes, amplios jardines y áreas de sombra ideales para relajarse después de visitar la Torre de las Américas.

10. Desayunos memorables en The Guenther House

Una visita en familia no está completa sin un buen desayuno, y The Guenther House es uno de los lugares más especiales para hacerlo. Con más de 150 años de historia, este restaurante-museo ofrece:

Pancakes y waffles hechos con productos Pioneer.

Jardines encantadores.

Un entorno victoriano en el distrito histórico de King William.

El rol de canela y el café de la casa son paradas obligadas para comenzar el día con energía antes de explorar la ciudad.