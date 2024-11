La Navidad en San Antonio, Texas, es una experiencia mágica llena de luces brillantes, festividades y tradiciones únicas.

La temporada navideña comenzará oficialmente con la iluminación del River Walk durante el Ford Holiday River Walk Parade, el 29 de noviembre de 2025, que también incluye la iluminación del cercano e histórico Travis Park, que contará con el árbol navideño oficial de la ciudad y una pista de patinaje sobre hielo (del 15 de noviembre al 5 de enero).

Si estás buscando cómo disfrutar al máximo de esta temporada navideña, aquí te presentamos 11 actividades imperdibles que harán de tu Navidad 2024 una celebración inolvidable.

1. 43° desfile anual Ford Holiday River Parade

El Ford Holiday River Parade es una tradición querida en San Antonio que llena el River Walk de alegría navideña. Este año, el tema “Toy Box Adventures” promete 27 carrozas iluminadas, cinco carrozas de entretenimiento y la presencia de Santa Claus.

El desfile marca el inicio de la temporada festiva. La iluminación navideña se extenderá desde el centro de la ciudad hasta el distrito histórico Pearl. Además, el San Pedro Creek Culture Park también se iluminará, ofreciendo una mezcla de arte, historia, cultura y naturaleza.

2. Luces en el River Walk

Más de 100,000 luces multicolores convertirán el River Walk en un país de las maravillas navideño tras el Ford Holiday River Parade. Los visitantes podrán disfrutar de estas luces del 29 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025. Además, regresan dos tradiciones: la Ford Fiesta de las Luminarias, del 6 al 22 de diciembre, donde pequeñas velas adornan las orillas del río, y el Ford Holiday Boat Caroling, del 5 al 23 de diciembre, con villancicos nocturnos.

3. Mercados navideños

Visit San Antonio dice que el segundo año de las Fiestas de San Antonio en Houston Street estará lleno de actividades y ofertas especiales, incluyendo un mercado festivo de varios días. Cada noche del mercado culminará con el espectáculo de drones “Holiday Lights in the Sky”.

El 7 de diciembre, el Festival del Café de San Antonio presentará “Hot Holidays en Houston Street”, un evento nocturno con bebidas calientes de temporada y luces navideñas.

El mercado navideño se llevará a cabo del 13 al 15 de diciembre.

4. Carrera navideña

El 17 de diciembre habrá una carrera navideña especial y una carrera de 5 km.

5. Arte y Navidad

El 14 de diciembre, el Álamo ofrecerá “Navidad Casera”. Durante las fiestas, Houston Street estará animada con música, murales, activaciones, restaurantes y tiendas, consolidando esta maravillosa tradición de San Antonio.

6. Tamales para todos

“En la Plaza del Mercado Histórico, las festividades también estarán en pleno apogeo. La Gran Tamalada anual continúa honrando la tradición de hacer tamales. Además, habrá música en vivo, fotografías con Santa Claus y puestos de comida el 14 y 15 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas”, anotan.

7. La Villita en Navidad

Holiday in the Village, Carols by Candlelight, el concierto de Tubameisters, Chanukah on the River son algunos espectáculos que podrás ver en La Villita. Además, es el lugar para celebrar el Año Nuevo 2025.

8. Celebración Navideña de SeaWorld

Vuelve del 14 de noviembre al 5 de enero como la mayor festividad navideña de Texas, con millones de luces, áreas temáticas especiales y un ambiente lleno de alegría. El espectáculo teatral “O Wondrous Night” también regresa, ofreciendo una emotiva actuación en vivo con canto, baile y marionetas.

9. Luces del Zoológico de San Antonio

Las familias pueden disfrutar de las Luces del Zoológico de San Antonio, del 16 de noviembre al 31 de diciembre. El zoológico cobra vida con una espectacular exhibición de luces navideñas y decoraciones festivas. El evento incluye experiencias interactivas, entretenimiento en vivo y oportunidades de conocer a Santa.

10. Six Flags Holiday in the Park

Del 18 de noviembre al 7 de enero, disfruta de un millón de luces brillantes, decoración festiva, alimentos de temporada, entretenimiento navideño y emocionantes juegos.

11. Luces en el Jardín Botánico

Del 29 de noviembre al 12 de enero, el Jardín Botánico de San Antonio celebra Illuminate con exhibiciones que combinan arte, naturaleza y miles de luces navideñas.