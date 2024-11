La magia de Disneyland California se intensifica durante la temporada navideña, no solo con decoraciones deslumbrantes y eventos especiales, sino también con una selección exclusiva de delicias culinarias que solo podrás disfrutar en esta época del año.

Disney Eats ha publicado las Guías Gastronómicas que detallan todos los platillos disponibles para los visitantes, incluyendo las delicias del Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure Park.

Esta guía ofrece una visión de las opciones culinarias que los visitantes de todas las edades podrán disfrutar durante esta temporada, del 15 de noviembre al 6 de enero de 2025.

Entre las delicias navideñas que se podrán probar durante las fiestas en Disneyland Resort, destacan:

Macaron de Santa Baymax de Lucky Fortune Cookery: Macaron relleno de crema de menta, cubierto de chocolate y trozos crujientes de chocolate oscuro.

Disneyland. Foto: Cortesía Disneyland Latino.

Holiday Beef Potato de Troubadour Tavern: Fajitas de carne, aderezo de espinacas y alcachofas, salsa demi-glace y cebolla crujiente.

Elf Mickey Shake de Schmoozies!: Batido de galleta de menta y chocolate, decorado con crema batida verde y caramelo de menta.

Disneyland. Foto: Cortesía Disneyland Latino.

El Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure Park presentará platillos inspirados en diversas celebraciones del sur de California, como:

Sticky Toffee Pudding Macaron de Favorites Things: Macaron de chocolate en forma de Mickey Mouse, relleno de crema de vainilla, pastel de dátiles y salsa de caramelo.

Hamburguesa con carne al pastor de Winter Sliderland.

Torta de chilaquiles con carnitas de Paradise Garden Grill: Chilaquiles rojos, frijoles refritos, aguacate, queso, cebolla y un huevo frito, acompañada de papas.

Los visitantes pueden adquirir un Pase Sip and Savor del Disney Festival of Holidays, disponible en opciones de cuatro u ocho cupones, que se pueden canjear por ciertos platillos y bebidas no alcohólicas en los Festive Food Marketplaces y en los restaurantes participantes de Disney California Adventure Park.

Atracciones y novedades de Disneyland esta Navidad

Los parques de Disneyland se transformarán en un paraíso invernal, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable llena de luces, decoraciones festivas y espectáculos deslumbrantes. Además los pequeños podrán conocer a Santa Claus.

Tiana’s Bayou Adventure: Abre el 15 de noviembre, reimaginando Splash Mountain con paisajes de Nueva Orleans, jazz y personajes como la Princesa Tiana y Louis, celebrando Mardi Gras.

Santa Claus en Fantasyland Theatre: Oportunidades de foto con Santa Claus y personajes de Disney, incluyendo a Mickey y Minnie con nuevos trajes festivos.

Disney Festival of Holidays: Regresa a Disney California Adventure Park con comidas y bebidas especiales, entretenimiento en vivo y mercancía exclusiva.

Festive Food Marketplaces: El Sip and Savor Pass permite canjear cupones por alimentos y bebidas no alcohólicas en mercados y restaurantes participantes.

¡Viva Navidad! Celebración multicultural: En Paradise Gardens, con actividades, música en vivo, decoraciones y encuentros con personajes como Mickey, Minnie, Los Tres Caballeros y Mirabel de Encanto.

Fuegos artificiales y nieve en Disneyland: Espectáculo Believe… In Holiday Magic y nieve nocturna en varias áreas del parque. World of Color – Season of Light en Disney California Adventure Park y nieve en Downtown Disney District del 29 de noviembre al 5 de enero.

Disneyland Resort. Foto: Joshua Sudock/ Cortesía Disneyland Resort

Tour de historias navideñas: Holiday Time en el Tour Guiado de Disneyland Resort, con historias sobre Walt Disney, dulces temáticos y espacio reservado para el desfile A Christmas Fantasy Parade.