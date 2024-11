Las fiestas están a la vuelta de la esquina y Arizona tiene mucho qué ofrecer. Viene una temporada que, además, se vuelve especialmente sorprendente en el estado del Gran Cañón, cuando los visitantes se dan cuenta de que hay mucho más allá del espectacular desierto, y que tiene el bosque de pinos Ponderosa más grande de Estados Unidos y, con él, montañas nevadas donde podrás dar vuelo a tus aventuras invernales.

A continuación, te compartimos las mejores oportunidades de actividades, eventos y celebraciones de fin de año y compras que harán de tu visita a Arizona una experiencia memorable. Prepárate, déjate sorprender y comprueba por qué Arizona es el lugar perfecto para celebrar la temporada.

Celebraciones de Navidad en Arizona

¡La temporada de fiestas en Arizona es realmente mágica! Cada ciudad ofrece una variedad de eventos y actividades que alegrarán tu visita. Desde deslumbrantes iluminaciones hasta eventos culturales, hay algo para todos, y lo mejor es que estás justo a tiempo para planear tus próximas vacaciones de invierno.

Este año, Tucson celebra la trigésima edición de su tradicional Downtown Parade of Lights & Festival donde las calles se llenan de color y alegría.

El Christmas at the Princess en Scottsdale, es perfecto para poder hacer lo que pocos, ¡Patinar sobre hielo en el desierto! No te olvides de asar malvaviscos y preparar s’mores en un ambiente perfectamente familiar.

También hay una increíble oferta de actividades invernales en Flagstaff, incluyendo The North Pole Experience en donde tendrás una experiencia inolvidable en el Polo Norte dentro de la fábrica de juguetes del mismísimo Santa Claus y visitarás la repostería de la Sra. Claus entre otras actividades invernales.

Y si eres fanático del clásico cuento navideño, no te puedes perder The Polar Express en Williams (45 minutos al oeste de Flagstaff). Este encantador tren te llevará en un viaje al Polo Norte, donde Santa Claus y sus renos esperan alegremente para repartir regalos. Recuerda que hay cupo limitado, por lo que te sugerimos reservar con tiempo. Por si fuera poco, si viajas de Flagstaff a Williams, estarás pasando por dos de las ciudades que toca la histórica Ruta 66, que se alista para celebrar sus 100 años.

Ven a vivir la alegría de la temporada en Arizona y crea recuerdos que durarán toda la vida.

Shopping, shopping y más shopping

Arizona es un verdadero tesoro para los que practican este deporte nacional: las compras, con opciones que van desde pequeñas boutiques hasta centros comerciales enormes. A continuación, te damos una muestra de lo mejor que cada región tiene para ofrecer...

En Tucson puedes encontrar Tucson Premium Outlets con todas las marcas que te encantan a los mejores precios. Y al norte de la ciudad está La Encantada con tiendas como Apple, Coach, Tiffany & Co. y Williams-Sonoma. En este centro comercial al aire libre podrás pasear a gusto mientras recorres sus tiendas de lujo y restaurantes.

Tampoco te puedes perder las opciones del área metropolitana de Phoenix como Arizona Mills y Phoenix Premium Outlets que son un paraíso para los amantes de las ofertas con sus tiendas outlet. Y si prefieres un ambiente al aire libre, el Bion Park es una excelente opción para pasear y disfrutar de tiendas como Saks Fifth Avenue y Ralph Lauren.

Y no podemos olvidar Scottsdale, que es realmente especial con sus lujosos centros comerciales, como el Scottsdale Fashion Square con marcas como Cartier y Louis Vuitton. Recuerda pasar con el concierge si buscas experiencias exclusivas como asistencia personalizada de compras y reservas de restaurantes. En esta zona también encuentras Kierland Commons en donde puedes encontrar las mejores marcas y experimentar la mejor comida. Sin embargo, es importante mencionar que en esta área también hay muchas galerías de arte y tiendas boutique donde puedes encontrar esas piezas únicas que no verás en ningún otro lugar.

Black Friday en Arizona: Ofertas Irresistibles

No hay mejor momento para aprovechar las compras en Arizona que durante el Black Friday, que este año se celebrará el 29 de noviembre. Este evento se ha convertido en una tradición, y las tiendas del estado se preparan con grandes descuentos y ofertas especiales.

Muchos de los principales centros comerciales abrirán sus puertas temprano, ofreciendo promociones exclusivas que no querrás perderte para ahorrar en tus compras navideñas. Además, desde noviembre ya puedes tomarte tu foto con Santa Claus en Kierland Commons y en Scottsdale Fashion Square que tiene una oferta para los viajeros internacionales que sumen $450 dólares de compras en diferentes tiendas en un mismo día, ya que podrán recibir una tarjeta prepagada de $25 dólares.

La información es cortesía de CWW México.