Con Halloween ya en el pasado, es hora de dar paso a una de las festividades más significativas en Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias.

El Día de Acción de Gracias, conocido también como Thanksgiving, es la celebración más relevante para los estadounidenses. Se lleva a cabo el cuarto jueves de noviembre, un día en el que las familias se reúnen para expresar su gratitud por la libertad, el hogar y los alimentos que tienen.

Este año, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 28 de noviembre de 2024. Uno de los eventos más destacados para conmemorar esta fecha es el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, que en su 98ª edición ya ha revelado detalles sobre la fecha, el horario y los globos que se podrán disfrutar.

¿Cuándo es el Desfile de Thanksgiving 2024? ¿A qué hora?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s será el jueves 28 de noviembre e iniciará a las 8:30 de la mañana. Termina a mediodía.

Ruta del Desfile de Thanksgiving de Macy’s

Inicia en West 77th Street y Central Park West. Avanza por Central Park West, rodea Columbus Circle y llega a la convergencia entre Central Park South y Sixth Avenue. Finalmente, baja por la Sexta Avenida hasta Macy’s Herald Square.

¿Qué artistas estarán presentes en el desfile 2024?

El Desfile de Thanksgiving de Macy’s contará con presentaciones de Broadway, actuaciones en vivo de música pop, 11 bandas de música, 28 grupos de payasos y más. Algunos artistas confirmados hasta ahora son Charli D’Amelio, Dan + Shay, Idina Menzel, Jimmy Fallon & The Roots, Coco Jones, Liza Colón-Zayas, The Temptations, T-Pain y New York Liberty con Ellie the Elephant. En total serán 24.

¿Qué globos se verán en el Desfile de Thanksgiving 2024?

El Thanksgiving Macy’s Parade es tan espectacular porque desfilan decenas de globos de figuras, bandas de guerra y bailarines que animan la escena todo el tiempo.

Este 2024, habrá 22 globos que incluyen algunos con figuras de Snoopy, Marshall de Paw Patrol, Pikachu, Kung Fu Panda y se añaden nuevos globos de Minnie Mouse, Extraordinary Noorah, y una nueva versión de Goku. Por supuesto, también podrás ver a Spider-Man, Bob Esponja y a Stuart de Minions.

Habrá 11 bandas de guerra, 28 payasos y decenas de bailarines.

Durante casi 100 años, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s ha sido sinónimo del comienzo de la temporada navideña, de celebración y de unión.

¿Dónde ver EN VIVO el desfile de Thanksgiving de Macy’s?

El desfile se transmitirá por NBC /Peacock de 8:30 am a 12:00 pm en todas las zonas horarias el 28 de noviembre.