Salma Hayek es una de las actrices veteranas más bellas y sensuales de Hollywood y con una indiscutible apariencia juvenil que conserva a sus 58 años de edad; sabiendo esto, es común verla en internet presumiendo con atrevidas fotos.

En redes sociales, recientemente le presumió a sus fanáticos la silueta de infarto que conserva, así como su rostro al natural, sin maquillaje y con canas en el cabello mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones de primavera en el yate de lujo de su esposo.

En una de las fotografías que compartió en Instagram, la actriz mexicana posó ataviada con un traje de baño negro con blanco y un conjunto de manta traslúcido con el que impuso tendencia en esta temporada.

Salma dio cátedra de cómo llevar un conjunto playero sin perder el estilo ni verse pasada de moda a su edad con un sostén push up atado por el frente, a juego con un bikini del mismo color, un pantalón cargo doblado por la pretina, así como una camisa beige desabotonada.

En otra imagen, Salma modeló un bralette naranja fluorescente de escote circular junto a un bikini de cintura baja. También posó con vestidos floreados y ropa casual para salir a comer.

Su actividad en redes sociales para presumir sus vacaciones por el mar ocurre después de haber acaparado la prensa internacional por haber revelado algunos secretos de belleza en torno al ejercicio que hace para conservar su silueta de infarto.

Durante una entrevista que le dio a la revista Marie Claire, la actriz de Eternals detalló que sólo hace ejercicio cuatro veces al año, por lo que su silueta y flexibilidad es “natural”.

“Cuatro veces al año pongo música y camino en mi propia cinta. No me pidas que corra; mis pechos no están hechos para eso”, señaló la estrella de Frida.

Añadió que, aunque presume de un cuerpo envidiable a su edad, extraña la figura que tenía a los 25 años, mismo del que se quejaba y veía mal: “Lo confieso, quiero el cuerpo de antes; el que tenía a los 25 y que criticaba y odiaba sin parar. Oh, por favor, Señor Jesús, devuélvemelo. Te pido disculpas”.

En otras entrevistas que ha dado, Salma Hayek reveló que no tiene tiempo para hacer ejercicio y que opta por otras prácticas de belleza para lucir joven y estar sana.

Durante una charla que sostuvo con People, la celebridad dijo que no hace ejercicio con frecuencia debido a que no tiene tiempo para acudir a largas sesiones en el gimnasio.

“No tengo tiempo para hacer ejercicio, estoy trabajando. He tenido algunos días de 20 horas”, dijo.

Por el contrario, Salma tiene sesiones completas de vez en cuando y a diario trata de cuidar su postura como parte de una rutina de yoga restaurativo.

“Trabajo con una mujer en Londres que me enseñó cómo sostener mi cuerpo de una manera en la que los músculos se activan durante todo el día. Me enseñó a tonificar mis músculos sin apretarlos. Los relajas y te enfocas en las partes que necesitan ser utilizadas”, agregó señalando que trabaja en sus músculos incluso cuando se lava los dientes o hace tareas cotidianas en el trabajo o en casa.

En caso de que se meta al gimnasio, Hayek sólo hace entrenamiento cardiovascular y de intervalos de alta intensidad con un poco de fuerza; también procura hacer baile para mantenerse relajada y sin estrés cuando está en plenas grabaciones.