La empresaria Kylie Jenner dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram al publicar una serie de fotografías donde luce impresionante ataviada con un ajustado vestido amarillo de látex.

Kylie Jenner, de 27 años de edad, realizó la sesión fotográfica para promocionar su línea de cócteles enlatados Sprinter, donde posó de manera espectacular con algunas muestras de sus bebidas.

Deslumbró con el minivestido amarillo y lució su belleza con un maquillaje de apariencia natural, donde destacó sus labios con gloss. Peinó su cabellera negra en ondas y sonrió en todo momento a la cámara.

kylie jenner n sprinter giving off coachella vibes 🏜🌟🤸🏻‍♀️🍹 pic.twitter.com/cT6FM4ZHfA — ‏ؘ (@khycloset) April 12, 2025

Sprinter es una bebida preparada de agua mineral, jugo de frutas y vodka. Se vende en una lata y con 100 calorías y marca la inmersión de Kylie Jenner en el negocio de las bebidas alcohólicas. El paquete de 8 latas se vende en $19.99 dólares.

No es la primera de las Kardashian que lanza bebidas. Su hermana Kendall Jenner ya tiene la marca de tequila 818 y constantemente realiza fiestas para promoverla.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

En su vida personal, tiene dos hijos con el rapero Travis Scott y sale con el actor Timothée Chalamet.

Su relación con Timothée Chalamet ha dado mucho de qué hablar últimamente, pues ya se les ve juntos en más eventos públicos. Recientemente disfrutaron de las presentaciones en Coachella, pero Kylie también lo acompañó a la ceremonia de los Oscars.

Una fuente dijo a la revista People que la pareja atravesó un periodo intenso a principios de este año, pero está comprometidos a hacer que la relación funcione.

“Con la temporada de premios y los estrenos, a principios de año su relación fue intensa. Pero están logrando que funcione. Jenner es realmente su mayor fan”, anotó. Ambos están haciendo espacios en sus apretadas agendas para pasar más tiempo juntos.