La actriz Elizabeth Hurley llamó la atención de todos sus seguidores al publicar un video donde aparece ataviada con un diminuto bikini turquesa.

La estrella británica felicitó a su amiga Georgia Daventry en un reel y en la primera imagen aparecen ambas ataviadas con un pequeño bikini que dejó a la vista su abdomen plano y piernas torneadas.

Elizabeth Hurley está por cumplir 60 años y demostró que no hay límite de edad para lucir espectacular en traje de baño. Combinó su look con lentes de sol y dejó suelta su cabellera, peinada en ligeras ondas.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa amiga. Gracias por todos los años de amistad, amor y diversión”, subtituló la imagen. Elizabeth Hurley recibió decenas de comentarios que alabaron su belleza. “Guapísimas”, “Dos hermosas mujeres” y “Son impactantes” fueron algunos de ellos.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda. Ahora sigue modelando para Versace y múltiples marcas.

Ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

En 2024, la actriz echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100.

Logró esta hazaña a los 59 años de edad y dejó claro que no hay límite de edad para lucir fantástica. De hecho, la revista señala que la actriz británica nunca se ha sentido mejor en su piel.

En entrevista con Maxim, señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.

“Encuentra tu zona de confort en lo que estés haciendo y piensa en lo que puedes ofrecer que tu competencia no puede. Lo mismo ocurre con la forma en que te presentas: elimina lo que no te gusta, enfatiza lo que haces y luego simplemente pásalo bien”.