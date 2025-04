La actriz Elizabeth Hurley, de 59 años de edad, sorprendió a sus seguidores en Instagram al posar con un vestido completamente transparente y al estilo braless.

La estrella británica deslumbró ataviada con un espectacular vestido rosa ajustado a su silueta mientras bebía leche en una inusual sesión fotográfica. Su vestido tenía detalles de hojas y dejó a la vista su lencería.

Completó su look con zapatos de plataforma, arracadas rosas y múltiples brazaletes plateados. El toque glamoroso lo llevó en su maquillaje con ojos smokey, así como un vibrante labial rosa en los labios. Dejó suelta su cabellera castaña para la sesión fotográfica, realizada en su cocina.

La sesión de fotos llega después de que admitiera que “la vida mejora con la edad” mientras recordaba su amistad de 30 años con el artista Sir Elton John, quien es el padrino de su hijo Damian.

Pero a medida que se acerca a su cumpleaños número 60 en junio, Elizabeth Hurley dijo que muchos aspectos de la vida mejoran a medida que uno envejece. “En algunos aspectos mejora. Siento que, a medida que adquieres más confianza, realmente conoces a tus amistades”, dijo al medio Daily Star.

“Por ejemplo, hace más de 30 años que conocí a Elton [John], ¡Y ahora, una amistad de 30 años es muchísimo tiempo! Es muy significativo cuando has estado con personas en sus altibajos, ellas han estado contigo y eso enriquece mucho tu vida”, agregó.

Hurley ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

En 2024, la actriz echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100.

Logró esta hazaña a los 59 años de edad y dejó claro que no hay límite de edad para lucir fantástica. De hecho, la revista señala que la actriz británica nunca se ha sentido mejor en su piel.

En entrevista con Maxim, señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.