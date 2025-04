Emily Ratajkowski y Sydney Sweeney elevaron la temperatura entre sus fanáticos de redes sociales tras protagonizar una sexy y glamurosa campaña publicitaria para la marca de belleza Kérastase.

La celebridades presumieron de su belleza y figuras irreales, ataviadas con un par de vestidos amarillos pastel, que se ahjustaron a sus siluetas trabajadas. La actriz Sydney Sweeney posó para la cámara ataviada con un minivestido satinado de escote ajustado de corte circular y falda drapeada; le sumó un par de zapatillas de tacón y gafas rectangulares.

Por su parte, la supermodelo Emily Ratajkowski se lució con un vestido bodycon amarillo de atrevido escote profundo y fanda recta; agregó sandalias de tacón y correas de pvc, así como un bolso de cadena y un collar de oro.

La campaña publicitaria fue rodada en Nueva York, ciudad donde ambas estrellas viven; Emily compartió algunos detalles del detrás de cámaras, así como de su sesión de estilismo antes de hacer las sesiones fotográficas.

“Día perfecto en NYC con mi familia de @kerastase_official + @sydney_sweeney lanzando la nueva línea más brillante”, escribió la modelo en Instagram. Sydney también compartió en sus redes coquetas fotografías con Emily y durante el lanzamiento de la nueva fragancia de Kérastase.

El lanzamiento de la colaboración de ambas celebridades con la marca ocurre días después de que se confirmara que Sydney Sweeney es una nueva soltera tras romper su compromiso con el productor y empresario Jonathan Davino.

De acuerdo con los informes, la actriz de Euphoria canceló su compromiso meses antes de la fecha que había elegido para celebrar su boda. Luego de la noticia, Sydney fue vista asistiendo a la boda de la hermana del actor Glen Powell, su coprotagonista en la película Anyone But You.

Cabe recordar que estos dos actores fueron vinculados sentimentalmente tras estrenar la película. La actriz salió a desmentir una supuesta aventura con su compañero de trabajo diciendo que había armado toda una relación ficticia para darle promoción a la película, misma de la que su prometido estaba enterado.

Sin embargo, los rumores sobre su romance ahora tomaron sentido ya que se comenta que en verdad están saliendo y que son más que amigo.

Del lado de Emily, la supermodelo ha estado soltera por varios meses después de que se divorciara de su ex Sebastian Bear-McClard y se involucrara sentimentalmente con otras estrellas del medio del entretenimiento como Harry Styles, Stephane Bak, Pete Davidson y Eric Andre.

En una entrevista que le dio al podcast Modern Love del New York Times, la celebridad dijo con respecto a su papel como mamá: “Cuido de muchas cosas en mi vida”.

Y añadió: “Yo me ocupo de mi hijo, me ocupo de mi casa, me ocupo de mi horario, de su horario, de mi carrera. La carga de las finanzas recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente ni nada de eso”.

Señaló que desea tener una relación, pero no está enfocada en buscar un prospecto: “A menudo pienso en lo mucho que quiero que me cuiden y lo experimento con mis amistades femeninas de diferentes maneras. Tengo amigas maravillosas que saben cuándo cuidarme y cómo hacerlo”.