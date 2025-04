Han pasado más de 20 años del escándalo por infidelidad que protagonizó David Beckham y que puso en peligro su mediático matrimonio con la entonces cantante de Spice Girls, Victoria Beckham.

Después de haberlo negado públicamente por años y abordado en su documental de Netflix, ahora David está bajo la mira nuevamente por ciertas declaraciones que dio Rebecca Loos, con quien se le vinculó en ese entonces.

Rebecca Loos fue la mujer con la que supuestamente Beckham tuvo una aventura allá por 2004, durante casi cuatro meses; cabe recordar que esta persona fue muy cercana al astro del futbol ya que trabajaba para él como su asistente personal mientras jugaba en el Real Madrid y vivía en España para cumplir con sus compromisos. En ese momento, Victoria había dejado Madrid para regresarse a vivir a Londres con sus hijos y enfocarse en sus proyectos profesionales.

Cuando se habló de la infidelidad de David a Victoria con Rebecca, ésta aceptó haberse involucrado en su matrimonio.

En una reciente entrevista que dio a 60 Minutes Australia, Loos revivió el pasado y habló del romance que sostuvo con David a inicios de la década de los 2000, afirmó que nunca mintió sobre su aventura, aunque David y la misma Victoria lo negaran para evitar que hubiera especulaciones sobre la existencia de conflictos en su matrimonio.

Señaló que sintió que fue muy valiente al enfrentarse a la que fue la pareja más poderosa del momento por decir su verdad a pesar de que la tacharon de mentirosa. “En mi opinión, fue algo muy valiente enfrentarme a ellos”, señaló.

“Me he mantenido fiel a la verdad. Nunca he exagerado. Nunca he mentido en nada”, afirmó Loos. “¿Por qué? Porque me enfrento a la pareja más fuerte y poderosa de los medios, que tiene todo el dinero del mundo para contratar a los mejores profesionales de relaciones públicas y a los mejores abogados. Y lo único que tenía de mi lado era la verdad”, añadió.

En la misma entrevista, Loos recordó no haber sido la única aventura de David Beckham. Según contó, el exjugador de Real Madrid se involucró con “una hermosa modelo” en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo, compañero de Beckham, incluso cuando ella estaba presente.

“Estábamos en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo y él salió con una hermosa modelo. Y pensé: 'Uh'. Fue una noche difícil para mí. Pensé: 'Uh, no entiendo'. Y empecé a darme cuenta de que me habían jugado una mala pasada”, detalló.

Además de recordar cómo David engañó a su esposa y cómo jugó con ella haciéndola parte de una de sus tantas amantes, Rebecca dijo que fue muy “injusto” la forma en que el público la trató tras revelarse la infidelidad de David.

Asimismo, dijo que se sintió “molesta” porque David, y la misma Victoria Beckham, negó las acusaciones de infidelidad y provocó el surgimiento de “muchísimas historias horribles” en su contra para limpiar su imagen y evitar que su vida fuera afectada por el escándalo.

Casi 20 años después de dicha aventura amorosa, Rebecca Loos lleva una vida tranquila y en familia, lejos de la polémica y de la atención mediática; se casó con el médico noruego Sven Christjar Skiaa y tuvo dos hijos.

Por su parte, David y Victoria siguen casados y viendo crecer a sus cuatro hijos. Recientemente, el exjugador y empresario celebró sus 50 años en una gran fiesta en Miami, llena de celebridades como Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo y Luis Suarez.