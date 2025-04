Ninel Conde encendió las redes sociales con una nueva publicación que hizo presumiendo su cuerpazo de infarto desde el gimnasio.

Recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías de sí misma ejercitándose, ataviada con un ajustado look deportivo verde oliva que ayudó a destacar su figura de impacto.

Usó un bodysuit de short con finos tirantes, escote circular y espalda ligeramente descubierta. Sumó un par de calcetas largas blancas con calentadores de ALO Yoga, un par de tenis blancos, así como una gorra de béisbol beige y guantes negros.

A pesar de que figuró en plena sesión de ejercicio, la cantante se mostró glamurosa y estilizada, con su rostro al natural y su cabellera atada en una cola de caballo.

En el pie de foto, la cantante y actriz le dijo a sus fanáticos que quiere convertirse en su mejor versión y los invitó a unirse a ella para iniciar una semana de amor y cuidado propio.

“En domingo cuenta el doble? Para mí; no cuenta el doble pero SÍ cuenta rumbo a convertirte en tu mejor versión. Recuerda que tú te conviertes en las decisiones de tu presente. Yo decido amarme y cuidarme. Tienes una nueva oportunidad un nuevo comienzo de semana de iniciar el camino hacia tu mejor versión. ¿Quién se apunta conmigo a iniciar una semana amándose y cuidándose? L@s leo”, escribió la artista.

En las últimas semanas, la estrella de 48 años ha acaparado la atención mediática por algunas revelaciones que hizo sobre haber vivido violencia doméstica con una expareja que la llegó a golpear.

En una entrevista que dio, Ninel dijo que en el pasado había sido víctima de violencia física y que jamás, hasta ese momento, había contado abiertamente. “Yo viví violencia física. A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo”, dijo.

La cantante no dijo nombres ni datos para reconocer al agresor. En sus redes sociales aclaró que esto había sucedido cuando era una joven “inexperta” e “inmadura”, antes del nacimiento de su segundo hijo.

“Si bien es cierto que yo era una inexperta, y sucedió cuando yo era inmadura, a una edad temprana. Ni siquiera tenía a mi segundo hijo. No lo había compartido antes porque no me sentía completamente sana de esas heridas que carga uno por muchos años”, detalló.