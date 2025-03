Ninel Conde elevó la temperatura en redes sociales con una serie de fotografías en las que presumió su figura de impacto apenas cubierto con un traje de baño de lujo.

La multifacética celebridad mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para posar ataviada con un traje de baño de Dior rosa baby con blanco de dos piezas, compuesto por un sostén de triángulo con cuello halter y un bikini de cintura baja atado por los costados.

Al conjunto le sumó gafas solares oscuras de diseñador, un collar de oro y múltiples brazaletes. La cantante se mostró glamurosa y estilizada en la borda de un yate; al parecer se encuentra de vacaciones en Miami.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial rosado, sombras claras sobre los párpados y blush rosado. Su cabellera tomó su propio protagonismo al lucir peinado en voluminosos mechones rizados.

Sus vacaciones en la playa ocurren después de haber viajado a Colorado con su actual pareja José González para disfrutar de un descanso de lujo en la nieve.

Justamente durante su viaje, la estrella de la televisión mexicana sufrió un aparatoso accidente mientras esquiaba en las montañas nevadas. De acuerdo con los informes, el accidente le ocasionó lesiones y dificultades para caminar.

En Instagram, el Bombón Asesino dijo que se había lastimado la rodilla después de que una persona pisara su esquí por accidente cuando bajaba del teleférico.

“Se me torció el esquí y mi rodilla me dio un resortazo, yo creo que fue un ligamento y pues me lastimé. Estoy con hielo, ya estamos en el hotel del aeropuerto, pero imagínense todos los días esquiando y esto fue bajando del teleférico me pisaron el esquí de atrás”, detalló la cantante.

“Tengo que estar al 100, esto no me va a parar”, añadió.

Hace poco, Ninel habló en el programa de El Gordo y la Flaca sobre su relación con el empresario de bienes raíces conocido como José González.