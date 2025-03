¿Cazzu lanzó una indirecta a Christian Nodal? Según los fans de la famosa, sí lo hizo y habría sido un mensaje duro y certero para el esposo de Ángela Aguilar. En días pasados, la argentina fue invitada a subirse al escenario para interpretar ‘Sin Vergüenza’, una popular canción de cumbia, y ahí aprovechó para entonar con todo el sentimiento una polémica frase: “De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti”.

En un par de meses se cumple un año del polémico rompimiento de Cazzu y Nodal, el cual se informó a finales de mayo de 2024, tras permanecer juntos casi por dos años. A los pocos días de que se anunciara dicha noticia, el cantante de regional mexicano reveló que tenía un romance con Ángela Aguilar.

Desde entonces, Cazzu, la hija de Pepe Aguilar y el intérprete de “Adiós, Amor” han protagonizado escandalosos momentos, como la boda de Ángela y Christian, que se celebró en julio de 2024 o cuando la argentina dejó entrever que su expareja le había sido infiel.

Luego de estos meses de turbulencia, poco a poco Cazzu ha intentado rehacer su vida y alejarse del tema; es por eso por lo que sorprendió al subirse a un escenario en Argentina y cantar un tema tan fuerte y emotivo. Fue durante el festival Buenos Aires Cumbia, al que acudió para ver el show de Karina, "la Princesita", en el que surgió el momento que se hizo viral en redes sociales.

Cuando Karina estaba por interpretar el tema “Sin Vergüenza, invitó a Cazzu a que subiera al escenario con ella, petición a la que la argentina accedió inmediatamente.

Mientras se encontraba frente a todos lo asistentes, Cazzu lució feliz y muy emocionada por cantar en el festival de un género musical que le gusta mucho y con el que se siente identificada. Fue ahí donde cantó con todo el sentimiento partes de la canción y algunas de sus frases más polémicas.

“Que te piensas que me quedaré llorando; hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti” y “De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti”, fueron algunas de las frases que entonó Cazzu y que los fans tomaron como una clara señal de que fueron dirigidas para Christian Nodal.

Además de esto, los seguidores de la artista argentina destacaron lo bien que canta cumbia y le sugirieron retomar este género, ya que lo domina muy bien. “Le queda tan bien la cumbia a Cazzu, es muy versátil” y “Cazzu vuelve a tus raíces que te queda re bien la cumbia", fueron algunas de las reacciones al video que se viralizó en TikTok.