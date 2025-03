Ángela Aguilar se hizo tendencia en redes sociales en las últimas horas después de que comenzara a circular un video de sí misma luciendo su nuevo look, mismo que se dice pudo haber costado alrededor de 7 mil dólares.

En el clip que circula en Instagram y TikTok se aprecia a la hija menor de Pepe Aguilar luciendo una nueva cabellera oscura y brillante, con mechones rizados y extralargos. Según dijo su estilista Miguel de la Mora, la cantante se puso “300 g de extensiones premium” y se sometió a un diseño de color.

A través de sus stories, el estilista mexicano dijo que el procedimiento duró horas, desde la mañana del 11 de marzo hasta las 11 de la noche. “Valió la pena, el resultado es maravilloso”, dijo De la Mora.

De acuerdo con testimonios que han acudido con el estilista en su sucursal de Polanco, Ciudad de México, la colocación de extensiones brasileñas, similares a las de Ángela, este tiene un costo superior a los 7 mil dólares, cerca de 141 mil 154 pesos mexicanos al cambio de hoy 12 de marzo.

Los usuarios señalan que Ángela también pudo haberse sometido a un rediseño de cejas tras haber sido blanco de burlas y críticas en la alfombra roja de Premios lo Nuestro por el estilismo que le hicieron y las cejas mal maquilladas.

Aunque Ángela se haya sometido a un cambio radical tras las burlas, las críticas en redes sociales no paran: “El cabello te quedó hermoso, pero igual nos cae mal”, “No es el cabello, es su mala vibra la que la hace ver fea”, “¿Y la cara para cuándo?”, “Siento que no tiene chistes, creo que se ve mejor de cabello corto”, “Nos sigue cayendo mal aunque ya no esté pelona”, “Mi pelonshita, ¿dónde está mi pelonshita?”, son algunos comentarios que circulan.

Por su parte, los internautas dijeron que la esposa de Christian Nodal se puso extensiones porque ya no soporta que le sigan llamando “pelonshita” o se burlen de su característico cabello corto.

El cambio de look de Aguilar se produce previo al concierto que tiene agendado su esposo en la Plaza de Toros México este viernes 14 de marzo.

Nodal se ha encargado de hacerle publicidad a su show, mismo que ha sido comentado y criticado por no vender boletos debido a sus múltiples polémicas con Cazzu y la familia Aguilar.

En su cuenta de Instagram Nodal detalló que ya se encuentra en la CDMX para presentarse en La México ante 42 mil fanáticos. Se cree que llegó con Ángela y el resto de su familia, hasta el momento no se han dejado ver juntos en la ciudad.